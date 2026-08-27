Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Mollakara Altın Madeni’nin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin, bölgedeki altın rezervinin ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra üretim ve istihdama da katkı sağlaması bekleniyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt Mollakara Altın Madeni’nin bölge açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Bozkurt, tesiste bu yıl içerisinde yaklaşık 32 bin ons altın üretimi yapılmasının, 5 yıl içerisinde ise üretimin 15-17 ton seviyelerine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bu sahanın 4 bin 700 dönümlük ÇED alanına sahip olduğunu ve tesiste saatte 958 tonluk kırma-eleme kapasitesi bulunduğu açıklandı. Sahada 471 bin onsu aşan altın rezervinin yanı sıra 536 bin ons ilave kaynak bulunduğunu belirtti.

Yapılan sondajların yatağın farklı yönlerde büyümeye açık olduğunu belirten uzmanlar, sahadaki altın potansiyelinin daha da artabileceğine dikkat çekti.