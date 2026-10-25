Bulgaristan’da yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Ülke genelinde yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemleri akşam saat 20.00’ye kadar devam edecek. Seçmenler, cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan 27 farklı aday çifti arasından tercihlerini sandığa yansıtacak.

Seçim heyecanı yalnızca ülke sınırları içinde değil, diplomatik misyonlar ve yurt dışı sandıklarında da yoğun şekilde yaşanıyor. Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 60 ülkede toplam 613 sandık kuruldu.

TÜRKİYE'DE 18 İLDE SANDIK KURULDU

Yurt dışı temsilcilikler arasında en yoğun katılımın beklendiği ve en fazla Bulgaristan vatandaşının ikamet ettiği Türkiye’de, 18 farklı ilde toplam 78 sandık faaliyete geçirildi. Diğer diasporaların bulunduğu ülkelerde de geniş kapsamlı önlemler alınırken sandık sayıları İngiltere’de 82, Almanya’da 70, İspanya’da 67 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 44 olarak kayıtlara geçti.

Yarışta 27 aday ikilisi yer alsa da kamuoyu araştırmaları rekabetin iki güçlü figür arasında geçeceğine işaret ediyor. Başbakan Rumen Radev’in desteğini arkasına alan mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov anketlerde rakiplerine belirgin bir üstünlük sağlamış durumda.

SEÇİMLERİN İKİNCİ TURA KALMASI BEKLENİYOR

Son anket verilerine göre Yotova’nın ilk turda oyların yüzde 43,4’ünü, Gyurov’un ise yüzde 28,9’unu alması bekleniyor. Hiçbir adayın ilk turda salt çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteren bu projeksiyonlar doğrultusunda, iki ismin 1 Kasım’da yapılması planlanan ikinci turda kozlarını paylaşması öngörülüyor.