Çalışmaları süren proje kapsamında Belen bölgesindeki 793 ve 778 metre uzunluğundaki iki tünel ile Derebahçe mevkisindeki 1320 metre uzunluğundaki viyadüğün yapımı tamamlandı.

Amanos Dağları geçişini sağlayacak olan 8 bin 569 ve 8 bin 543 metre uzunluğundaki çift tüplü T2 tünellerinde ise 1400 metrelik kısım kazıldı. Güzergahtaki tünel açma çalışmaları 1200’den fazla personel ve 223 iş makinesiyle sürdürülüyor.

YILLIK 4,5 MİLYAR LİRA TASARRUF ÖNGÖRÜLÜYOR

Toplam 17 kilometre uzunluğunda ve 2x3 şeritli olarak tasarlanan otoyol, İskenderun ile Amik Ovası arasındaki güzergahı bağlayacak. Hattın hizmete girmesiyle birlikte yıllık 3,5 milyar lira zaman ve 1 milyar lira akaryakıt olmak üzere toplam 4,5 milyar lira tutarında tasarruf sağlanması hesaplanıyor.