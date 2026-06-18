Bilim insanları, Antalya'nın Çıralı köyü yakınlarında bulunan Kimera Dağı'ndaki alevlerin kayalardan sızan metan gazının oksijenle teması sonucu oluştuğunu kanıtladı. Bu keşif, herhangi bir biyolojik katılım olmaksızın hidrokarbon oluşabileceğini göstererek jeolojik sistemlere dair ezberleri bozdu.

KİMERA DAĞI'NDAKİ ALEVLER NASIL OLUŞUYOR?

BBC Wildlife Magazine'de yer alan araştırmaya göre, dağ yamacındaki onlarca çatlaktan sızan gazlar oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşuyor. Jeologlar, bu metan gazının su ve belirli kaya türleri arasındaki etkileşimden doğduğunu belirtiyor. Sürecin canlı organizmalardan bağımsız ilerlemesi, hidrokarbon oluşumu hakkında bilim dünyasına stratejik veriler sağlıyor.

GİZEMLİ ALEVLERİN MİTOLOJİK VE ARKEOLOJİK ÖNEMİ NEDİR?

Tarihçiler, 2000 yılı aşkın süredir aralıksız yanan bu alevlerin Yunan mitolojisindeki ateş püskürten "Kimera" canavarına ilham verdiğini kaydediyor. Antik Likya krallığını terörize ettiğine inanılan bu canavarın izlerini taşıyan bölge, aynı zamanda kritik bir arkeolojik sit alanı olarak korunuyor. Doğal alevlerin hemen yakınında, Yunan ateş ve metal tanrısı Hephaestus'a adanmış bir tapınağın kalıntıları bulunuyor.

KUZEY ATLANTİK'TEKİ "SOĞUK NOKTA" TEHLİKESİ NEDİR?

Bilim dünyası, Kimera Dağı'ndaki jeolojik gelişmelerin yanı sıra Kuzey Atlantik'teki "soğuk nokta" anomalisine de dikkat çekiyor. Küresel ısınmaya rağmen 1900 yılından bu yana yaklaşık 1 derece soğuyan bu okyanus bölümünün sırrı çözüldü. Araştırmacılar, bu ani soğumanın dünyanın en tehlikeli iklim dönüm noktalarından birine hızla yaklaştığının açık bir göstergesi olduğunu vurguluyor.