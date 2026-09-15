Türkiye genelinde sektörlerin gelir dinamiklerini inceleyen Boğaziçi Enstitüsü, 2026 yılının en fazla kazandıran meslek gruplarını sıraladı. Araştırma sonuçları; hukuk, havacılık ve bilişim sektörlerinin üst sıralardaki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ZİRVEDE NOTERLİK VAR

Araştırma verilerine göre Türkiye’de aylık ortalama 456 bin TL gelir sağlayan noterlik, 2026 yılının en çok kazandıran mesleği oldu. Noterliği, aylık 350 bin TL ortalama kazançla pilotluk izledi. Yazılım mühendisliği ise 348 bin TL gelirle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

HUKUK FİNANS VE SAĞLIK ÜST SIRALARDA

Finans ve hukuk alanındaki meslek grupları da listenin üst sıralarında konumlandı:

Sigorta Uzmanlığı: 270 bin TL aylık ortalama gelirle 4. sıra

Avukatlık: 264 bin TL aylık ortalama gelirle 5. sıra

Eczacılık: 242 bin TL aylık ortalama gelirle 6. sıra

Doktorluk: 230 bin TL aylık ortalama gelirle 7. sıra

Listenin son üç basamağında danışmanlık, muhasebe ve mühendislik alanları öne çıktı. Yönetim danışmanlığı aylık 210 bin TL ortalama kazançla sekizinci sırada bulunurken, mali müşavirlik 200 bin TL gelirle dokuzuncu sıraya yerleşti. İlk 10 sıralamasının son basamağında ise aylık ortalama 190 bin TL kazançla petrol mühendisliği yer aldı.