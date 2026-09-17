Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme; İstanbul, Ankara, Trabzon, Muğla ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 27 ilde belirlenen alanları kapsıyor. Kararda orman sınırları dışına çıkarılan alanların koordinatları ve haritaları da yer aldı.

27 İLDEKİ BAZI ALANLAR ORMAN SINIRINDAN ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

HANGİ ALANLARIN KAPSAMDA OLDUĞU NASIL BELİRLENECEK?

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların koordinatları ve haritalarına yer verildi. Böylece düzenleme kapsamındaki bölgelerin sınırları Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen koordinat ve haritalar üzerinden belirlendi.

Düzenlemeye göre orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere yeni taşınmaz tahsisi yapılacak. Bu taşınmazlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya Hazinenin özel mülkiyetindeki alanlardan karşılanacak.

YENİ ORMAN ALANLARI NASIL OLUŞTURULACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, belirlenen taşınmazları Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edecek. Tahsis edilen alanlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman tesis edilmesi amacıyla kullanılacak.

Kararın kapsadığı 27 il şöyle: