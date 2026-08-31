NBA'de Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezon hazırlıkları için ABD'nin yolunu tuttu. YAZ TATİLİNİ TÜRKİYE'DE GEÇİRDİ Sezonun yorgunluğunu atmak için yaz aylarının büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Şengün, yaklaşık 3 aylık tatil sürecinde Bodrum ve Antalya'da zaman geçirdi. Milli basketbolcu, tatilin yanı sıra bireysel antrenmanlarını da sürdürdü. Yeni sezon öncesinde takımının kamp çalışmalarına katılmak üzere ABD'ye hareket eden Şengün, havalimanında çekilen görüntüsüyle ise sosyal medyada gündem oldu. 16 BÜYÜK VALİZ ŞAŞIRTTI Şengün'ün yolculuk sırasında yanında tam 16 büyük boy valiz bulunması dikkat çekti. Milli basketbolcunun devasa bagaj yığınıyla havalimanında görüntülenmesi kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Şengün, ABD'de bireysel çalışmalarının ardından Houston Rockets'ın yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

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