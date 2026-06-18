Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Saadet Mahallesi’nde ormancılık, yaklaşık 137 yıllık bir geçmişe dayanarak bugün hâlâ canlılığını koruyor. 1889 yılında bölgeye yerleşen ailelerin başlattığı bu meslek, Uludağ’ın güney yamaçlarındaki zorlu doğa şartlarına rağmen kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Günümüzde torunlar, tomruk üretimini modern yöntemlerle sürdürmeye devam ediyor.

Bölge, dik yamaçları ve ulaşılması güç coğrafyasıyla ormancılık faaliyetlerini oldukça zorlaştırıyor. İnegöl’ün mobilya sanayisine ham madde sağlayan orman işçileri, bakım kesimi yapılan ağaçları kontrollü şekilde keserek üretim sürecine hazırlıyor.

MODERN “ORMAN TELESİYEJİ” SİSTEMİ

Saadet Mahallesi’nde kurulan özel hava hattı sistemi, yerel halk tarafından “orman telesiyeji” olarak adlandırılıyor. Bu sistem sayesinde tonlarca ağırlıktaki tomruklar, kablolar aracılığıyla havadan taşınarak toplama noktalarına ulaştırılıyor. Özellikle araçların erişemediği alanlarda büyük kolaylık sağlıyor.

KABLO SİSTEMİYLE HAVADAN TAŞIMA

Yaklaşık 400 metre mesafeye kadar tomruklar zarar görmeden taşınabiliyor. Sistem, yaklaşık 4 ton taşıma kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Önceden öküzler ve insan gücüyle yapılan zorlu taşıma işlemleri, artık çok daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiriliyor.

NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

40 yıldır ormancılıkla uğraşan Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, mesleğin bölgede aile geleneği olarak sürdüğünü belirtiyor. Ekren’e göre geçmişte tamamen ilkel yöntemlerle yapılan tomruk taşımacılığı, bugün teknolojinin katkısıyla çok daha verimli hale gelmiş durumda. Ancak işin doğası gereği risklerin tamamen ortadan kalkmadığı da vurgulanıyor.

TÜRKİYE’DE 3 İLDE UYGULANIYOE

Kooperatif yetkililerine göre bu tür hava hattı sistemleri Türkiye’de yalnızca birkaç bölgede bulunuyor. Antalya, Artvin ve Bursa’da örnekleri görülen sistem, özellikle dik arazilerde önemli avantajlar sunuyor. Yakıt tasarrufu sağlaması ve doğaya daha az müdahale edilmesi de öne çıkan faydalar arasında yer alıyor.

137 YILLIK YAŞAYAN MİRAS

1889’dan bu yana devam eden ormancılık geleneği, Saadet Mahallesi’nde modern teknolojiyle birleşerek varlığını sürdürüyor. Dedelerinin balta ve hayvan gücüyle yaptığı işi bugün kablo sistemleriyle sürdüren orman işçileri, hem tarihi bir mesleği yaşatıyor hem de Türkiye’nin en dikkat çekici ormancılık örneklerinden birini ortaya koyuyor.