Türkiye meyve piyasasına hızlı bir giriş yapan ve "süper meyve" kategorisinde değerlendirilen liçi, pomelo ve ejder meyvesi (pitaya), tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Egzotik meyvelere olan talebin artmasıyla birlikte market ve pazar tezgahlarında bu üç ürünün satış hızı dikkat çekiyor.

Küçük boyutuna rağmen yoğun aromasıyla bilinen liçi meyvesinin 200 gramı 350 liradan satılıyor. Devasa boyutuyla dikkat çeken narenciye türü pomelo adet bazında 200 TL’den alıcı bulurken, canlı pembe kabuğu ve pullu yapısıyla öne çıkan ejder meyvesinin adet fiyatı ise 100 liradan satılıyor.

ÇOKLU KULLANIM ALANLARINA SAHİP

Asya kökenli bir meyve olan liçi (Lychee), sert ve pürüzlü kabuğunun altındaki şeffaf, sulu dokusuyla bilinir. Taze tüketimin yanı sıra salatalarda, kokteyllerde, tatlılarda ve dondurma yapımında tercih edilir. Kurutularak çaylara aroma vermek amacıyla da kullanılır. Yüksek oranda C vitamini ve potasyum içerir. Bağışıklık sistemini destekleyici özelliklere ve antioksidan bileşenlere sahip.

DEV BİR NARENCİYE

Turunçgiller ailesinin en büyük üyesi olan pomelo, kalın kabuğu ve hafif tatlı-mayhoş aromasıyla diğer narenciyelerden ayrışır. Genellikle dilimlenerek taze tüketilir. Kabukları reçel ve şekerleme yapımında kullanılırken, suyu soslarda ve içecek karışımlarında değerlendirilir. Lif bakımından zengin olup, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Bünyesinde kalp sağlığını destekleyen potasyum ve hücre onarımına yardımcı olan B vitamini gruplarını barındırır.

YÜKSEK MİKTARDA C VİTAMİNİ İÇERİYOR

Kaktüsgiller ailesine ait olan ejder meyvesi, dış yüzeyindeki pullu yapısı ve içindeki siyah küçük çekirdekli lifli dokusuyla bilinir. Taze olarak kaşıklanarak tüketilmesinin yanı sıra püre halinde smoothielerde, salatalarda ve tatlı süslemelerinde kullanılır. Düşük kalori oranına sahip olan bu meyve; yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Vücuttaki sıvı dengesini korumaya ve lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

TEZGAHLARDA KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Tüketicilerin bu egzotik meyvelere yönelmesinde, hem farklı lezzet arayışları hem de meyvelerin sunduğu yüksek besin değerleri etkili oluyor. Bu meyveler, yüksek fiyatlarına rağmen tezgahlarda adeta kapış kapış satılıyor.