Türkiye ile İran arasındaki ticari ve turistik hareketliliği artırması beklenen Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden açılması için yürütülen çalışmalarda ilerleme kaydedildi. Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ve 1990 yılında güvenlik gerekçesiyle kapatılan sınır kapısının 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Gçen yıl sınır taşlarının tespit edilmesinin ardından gümrük sahasının kurulacağı alan da belirlendi. Sınır kapısının yeniden hizmete girmesi için yol ve altyapı hazırlıkları devam ediyor.

30 KİLOMETRELİK YOL İÇİN PROJE TAMAMLANDI

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Gelincik Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayacak yaklaşık 30 kilometrelik yolun iyileştirilmesi amacıyla yürütülen projelendirme çalışmaları tamamlandı.

Altyapı hazırlıklarının ilerlemesiyle birlikte sınır kapısının 2027 yılında yeniden hizmete açılması için sürecin hızlandırılması planlanıyor.