Anadolu tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan Kayseri’deki Kültepe-Kaniş Ören Yeri’nde devam eden arkeolojik çalışmalarda, çeyrek asrı aşan kazı tarihinin en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. Bugüne kadar büyük oranda Tunç Çağı ve Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'ne ait eserlerle gündeme gelen antik kentte, tam 78 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Güney Kore Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen kazılarda, yer altından ilk kez Helenistik Dönem’e ait mozaik döşemeli bir yapı çıkarıldı.

BİN YILLIK GİZEM SIFIRDAN YAZILIYOR

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki uzman ekibin Warşama Sarayı’nın doğusundaki alanda yürüttüğü çalışmalarda, sadece eşsiz bir mozaik yapı değil, üst üste sıralanmış dört farklı Helenistik kültür tabakası da tespit edildi. Milattan önce 323 ile 30 yılları arasına tarihlenen mozaik döşemeli yapının günümüze ulaşan parçalarının doğu-batı yönünde 163, kuzey-güney yönünde ise 165 santimetre olduğu ölçüldü. Çevrede bulunan parçalar, mozaik mimarisinin özgün döneminde çok daha devasa bir alanı kapladığını gösterdi.

BİNLERCE YIL ÖNCESİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜLDÜ

Yapılan detaylı incelemeler, antik dönem ustalarının kullandığı özel harç ve teknikleri de gün ışığına çıkardı. Zemin düzleştirildikten sonra kırma taş ve ince topraktan bir temel atıldığı, ardından küçük dere çakılları, seramik parçaları ve kireç harcıyla özel bir katman oluşturulduğu belirlendi. Bu özel bulgular, Kültepe’nin bugüne kadar karanlıkta kalan Helenistik Dönem kronolojisini ve mekânsal kullanım biçimlerini tüm detaylarıyla haritalandırma imkanı sunuyor.

"78 YILLIK KAZI TARİHİNDE BİR İLK"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin Türkiye ile Güney Kore arasındaki akademik iş birliğinin en somut meyvesi olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, Ankara Üniversitesi ve Güney Kore Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu keşif, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Güney Kore arasındaki bilimsel ve kültürel iş birliğinin kıymetli bir sonucu. Kazı Başkanımız Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nu ve Türk-Güney Kore ortak araştırma ekibini tebrik ediyor, Güney Koreli paydaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum. Anadolu’nun zengin mirasını bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

Anadolu'nun kalbindeki Kültepe-Kaniş, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’nde yer alan 23 bin 500 çivi yazılı tabletiyle tanınırken, şimdiye kadar toplam alanının yalnızca yüzde 5'i kazılabilmiş durumda. Çalışmaların bir sonraki aşamasında, bu katmanların altına inilerek Kaniş Krallığı ve Hitit Dönemi'ne uzanan yeni gizemlerin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.