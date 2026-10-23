Türkiye'de sigara kullanım yaşının düşmesi ve tütün kaynaklı sağlık harcamalarının artması üzerine yeni bir yasak üzerine çalışmalara başlandı.

AKP TBMM Grubu ile Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir yasa taslağı üzerinde çalışmaya başladı. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni düzenlemeyle birlikte sigara yasaklarının kapsamı genişletilirken denetim ve cezalar da artırılacak.

AÇIK ALANLARDA HER YERDE SİGARA İÇİLEMEYECEK

Hazırlanan taslağa göre, kafe, lokanta ve restoran gibi işletmelerde "kapalı alan" tanımı yeniden yapılacak. Yeme-içme mekanlarının kapalı alan sınırları işletmenin büyüklüğüne göre belirlenecek. Bununla birlikte, mekanların açık alanlarında da her noktada sigara içilmesine izin verilmeyecek; açık alanlarda sigara kullananlar için ayrı özel bölümler oluşturulacak.

SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI 17'YE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan araştırmaya göre Türkiye'de ortalama sigaraya başlama yaşı 17'ye kadar geriledi. Sigara içen 13-15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 73,3'ünün sigarayı market ve bakkallardan temin ettiği belirlendi. 18 yaş altı satış yasağını ihlal eden ve kurallara uymayan işletmelere uygulanan idari para cezalarının ciddi oranda artırılması hedefleniyor. Satıcıların, yaşından şüphe duyduğu kişilerden kimlik ibraz etmesini isteme zorunluluğu sıkı şekilde denetlenecek.

KADINLARDA VE GENÇLERDE TÜTÜN KULLANIMI TIRMANDI

Açıklanan verilere göre, Türkiye'de sigara kaynaklı hastalıklar ve bunların tedavisi için yıllık 30 milyar dolar sağlık harcaması yapılıyor. Ayrıca 15-24 yaş grubundaki kadınlarda tütün kullanım oranının son 13 yılda iki katından fazla arttığı vurgulandı. "İnce sigara", "dumanı azaltılmış sigara" veya aromalı ürünlerle sigaranın cazip hale getirilmesinin de önüne geçilecek.

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

AKP yetkilileri, Türkiye'de satışı halihazırda yasak olan ancak kaçak yollarla ülkeye sokulan elektronik sigara ve ısıtılan tütün ürünlerinin (IQOS vb.) bu taslakta yer almadığını, yasaklı statülerinin devam ettiğini bildirdi. Teklifin, TBMM'deki 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor.