Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce hobi olarak başladığı tarım yolculuğunda ezber bozan bir başarıya imza attı. Türkiye'nin bu üründeki dışa bağımlılığını fark edip 'Türkiye'de büyük açık olduğunu' belirterek kollarını sıvayan girişimci, ufak bir bahçeyle başladığı serüvende tam 400 dönümlük araziye ve 20 bin ağaçlık dev bir imparatorluğa ulaştı.

DONA DAYANIKLI ÖZEL CİNS SEÇİLDİ

Bölgedeki ilk denemelerinde iklim şartlarına tam uyum sağlayan özel bir türe yönelen Habanoğlu, dondurucu bahar soğuklarından etkilenmeyen "Makako" cinsi ağaçları tercih etti. Çiçeklenmesi nisan sonunu bulan ve bölgenin havasıyla aroması tavan yapan bu türde, ağaç başına ortalama 10 kilogramlık verim hedefleniyor. Sezondan 10 ton rekolte beklediğini belirten çiftçi, ilerleyen yıllarda yeni diktiği fidanların da meyve vermesiyle rekor bir üretime ulaşmayı planlıyor.

ELMAYA ALTERNATİF OLDU, MALİYETİ YARI YARIYA DÜŞÜRDÜ

Geleneksel elma üretimine alternatif olarak bu işe girdiğini vurgulayan Habanoğlu, ürünün bakım ve işçilik maliyetlerinin diğer meyvelere kıyasla son derece düşük olduğunu belirtti. Makineli hasada uygun yapısı ve uzun raf ömrü sayesinde "ürün elimde kalır mı" kaygısını tamamen ortadan kaldıran sistemde, 36 dönümlük yetişkin alandaki tüm yıllık girdi maliyeti sadece 250 bin lira civarında kalıyor. Kendi iç kırma ve işleme tesisini de kuran girişimci, ürettiği lezzeti doğrudan kuruyemiş olarak piyasaya sunmaya hazırlanıyor.