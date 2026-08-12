Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu tarımı ve doğal üretimi teşvik etmek amacıyla biyolojik mücadeleyi desteklemeye devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya’da bitki zararlılarına karşı tarımsal ilaç kullanımını azaltmak, çevre ve insan sağlığını korumak ve çiftçileri doğal üretime teşvik etmek amacıyla üreticilere faydalı böcek desteği veriyor. Antalya sahil bandı boyunca nar ve narenciye üretimi yapılan 800 dekar arazi için üreticilere faydalı böcek dağıtımı yapılarak, böceklerin salımı gerçekleştiriliyor.

Predatör ve parazitoit faydalı böcekleri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından üretiliyor. Faydalı böcekler ile meyve ağaçlarına zarar veren zararlılara karşı doğal mücadele verilerek, tarım alanlarında doğal dengenin korunması ve zararlılarla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Doğal şartlarda yetiştirilerek kalitesi arttırılan ürünlerin ekonomik değeri de korunarak üreticilerin kaybı en aza indiriliyor.

KALINTI SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Antalya genelinde sürdürülen faydalı böcek desteklemeleri hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, faydalı böcekler ile çiftçilerin nar ve narenciye bahçelerinde kullandığı kimyasal ilaçların kullanımının engellendiğini ve bu sayede girdi maliyetlerini azaldığını söyledi.

Özer, "Başta insan sağlığı olmak üzere toprağımızı, canlılarımızı ve suyumuzu da koruyoruz. İhracat ve iç piyasada kimyasal ilaç kullanmadan kaynaklı kalıntı sorunlarının da önüne geçilerek üreticilerimizde ekonomik anlamda korunmuş oluyor. Her geçen gün üreticilerin faydalı böceklerimize ilgisi ve talepleri artarak devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çiftçilerimizin biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele ve iyi tarım uygulamalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EMEKLER KORUNUYOR

Finike Yalnız Mahallesi’nde nar üretimi yapan çiftçi Ali Özyay, "Bölgemizde ve bahçemde yaşanan unlu bit ve beyaz sinek gibi zararlılara karşı Büyükşehir Belediyemizden faydalı böcek talebinde bulunmuştum. Sağ olsunlar Belediye ekiplerimiz hemen ürettikleri faydalı böcekleri bizlere ulaştırdı. Bahçemize böceklerimizi astık, asmaya da devam ediyoruz.

Bölgemizde özellikle nar üretimi yaygın olduğu için bu çalışmaların içerisinde yer alıp ürünlerimizi ve emeklerimizi korumamız gerekiyor. İnşallah ürünlerimizi ilaçsız ve kalıntısız daha doğal daha kaliteli yetiştirmek için çalışıyoruz. Çiftçilerin sıkıntıları ile ilgilenerek yanında olan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

İHRACATTA KOLAYLIK SAĞLIYOR

Narenciye üretimi yapan genç üretici Fethi Ertaş ise "Portakal ağaçlarımıza zarar veren unlu bit ve zararlı böceklere karşı dönem dönem mücadele etmekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu faydalı böcekler ile ilaçsız bir şekilde doğal yöntemlerle mücadele ediyoruz.

Bu mücadele ile hem ilaç masraflarımızdan kurtuluyor hem de ürünlerimizde kalıntı problemleri ile karşılaşmıyoruz. Özellikle ihracatta kolaylık yaşıyoruz. Bir üretici için en büyük problem ürününün elinde kalması. Biz biyolojik mücadele ile ürettiğimiz ürünlerde bu problemlerle karşılaşmıyoruz" diyerek, destekleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.