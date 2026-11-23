Kendilerini “ev gençleri” olarak tanımlayan sosyal medya topluluğu, bu kez liderini belirlemek için sandık başına geçti. Gayriresmî Ev Gençleri Derneği hesabının duyurduğu mizah amaçlı internet sitesinde başlatılan seçimde 124 bini aşkın oy kullanıldı. Yarışta, Hatay'daki depremin ardından evden çıkmadığını anlatan Barış Özbay ilk sırada yer alıyor.

Sosyal medyada başlayan oluşum kısa sürede büyüdü

Kendilerini “ev gençleri” olarak tanımlayan bir grup genç, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek mizahi bir dille gayriresmî “Ev Gençleri Derneği”ni kurdu. Paylaşımlarıyla kısa sürede dikkat çeken oluşumun sosyal medya hesabı 32 bin takipçiye ulaştı.

Topluluğun öne çıkardığı isim ise Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan 25 yaşındaki Barış Özbay oldu. Gençler tarafından “ev gençlerinin lideri” ilan edilen Özbay, deprem sonrasında yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü. O tarihten bu yana vaktinin büyük bölümünü evinde, bilgisayar ve telefon başında geçiriyor. Özbay, kendisine verilen liderlik unvanını ise benimsemiyor.

4 aday arasında liderlik yarışı başladı

Ev Gençleri Derneği'nin X hesabından 23 Kasım'da yapılan paylaşımda, “100 bin oy kullanıldı! Barış Özbay az farkla önde” ifadelerine yer verilerek evgenclerisecimi.com adresindeki seçim duyuruldu.

“Ev Gençleri Liderlik Seçimi 2026” başlığıyla açılan internet sitesinde katılımcılar dört adaydan birini seçerek sanal sandıkta oy kullanabiliyor. Yarışta Barış Özbay'ın yanı sıra Yakup TV, Orhan Yenen ve derbederberk de bulunuyor.

Haberin hazırlandığı sırada sitedeki toplam oy sayısı 124 bin 253'e ulaşmıştı. Barış Özbay yüzde 43,7'lik oy oranıyla ilk sırada bulunurken Orhan Yenen yüzde 31,7 ile ikinci sırada yer alıyordu. Diğer adaylar derbederberk ve Yakup TV ise yüzde 12,3'er oy almıştı.

Katılımcılar oy kullanırken hangi ilden seçime katıldıklarını da belirtebiliyor. Sitedeki geri sayım ekranına göre sanal sandık yaklaşık bir hafta daha açık kalacak.

Gece kullanılan binlerce oy geçersiz sayıldı

Seçimin mizahi yönü, internet sitesinde oluşturulan kurgusal “Ev Gençleri Seçim Kurulu” (EGSK) kararlarıyla da devam ediyor.

Kurulun 23 Kasım tarihli kararında, gece saat 03.39'da sandıkta olağan dışı bir hareketlilik yaşandığı ve yalnızca 10 dakika içinde 6 bin 792 oy kullanıldığı belirtildi.

Kararda, ev gençlerinin söz konusu saatte ya uyuyor ya da dizi izliyor olabileceği esprili bir dille ifade edilerek bu oyların geçersiz sayıldığı duyuruldu. Kurul, açıklamasının sonunda sayım sırasında kanepelerinden kalkmak zorunda kalan sandık görevlilerine de fedakârlıkları nedeniyle teşekkür etti.