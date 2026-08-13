Türkiye'nin güneyinde, maviyle yeşilin kucaklaştığı öyle bir yerleşim yeri var ki ne motor sesi duyuluyor ne de korna... Türkiye sınırları içerisinde, üzerinde yerleşik yaşam olup da tek bir arabanın dahi gidemediği tek köy görenleri büyülemeye devam ediyor. Araç trafiğine tamamen kapalı olan ve büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini bir masal dünyasında hissettiren bu yerleşim yeri, Antalya’nın Demre ilçesindeki Kaleköy, yani antik adıyla Simena.

NE ARABA VAR NE KORNA SESİ

Antik Simena kentinin kalıntıları üzerine kurulu olan Kaleköy'de, birinci derece sit alanı olması ve sarp coğrafi yapısı nedeniyle tek bir kara yolu bile inşa edilemiyor. Köyün daracık sokakları aslında dik taş merdivenlerden oluştuğu için beldede tekerlekli hiçbir taşıt kullanılamıyor. Köy halkı ve burayı keşfetmeye gelen tatilciler ulaşımı ya kıyıdan kalkan teknelerle deniz üzerinden ya da Likya Yolu üzerindeki zorlu patikalardan saatlerce yürüyerek sağlıyor.

TÜRKİYE’DE ARABA GİREMEYEN TEK KÖYÜ

Peki, araçsız bu köye gelenleri ne bekliyor? Akdeniz’in berrak sularına gömülmüş binlerce yıllık Likya lahitleri, tepeden tüm Kekova coğrafyasını ayaklar altına seren büyüleyici Simena Kalesi ve yerel halkın kendi elleriyle yaptığı meşhur keçi sütlü dondurmalar... Modern dünyanın gürültüsünden ve egzoz dumanından tamamen izole kalmayı başaran Kaleköy, Türkiye'nin araç girmeyen tek köyü unvanıyla ziyaretçilerini bekliyor.