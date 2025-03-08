Türkiye'de artık birçok kullanıcı, zaman ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla genellikle "hızlı" veya "ekspres" olarak adlandırılan kısa yıkama programlarını tercih ediyor. Ancak yüzeyde bakıldığında etkili gibi görünen bu programların, günlük yaşamda tercih edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

linternaute.com'da yer alan habere göre TCL'nin ürün ve pazarlama müdürü Ying Cai, hızlı programların özellikle yoğun tempoda zaman kazandırmasının popülerliğini artırdığını belirtiyor. Ancak Cai, bu programların kıyafetleri yeterince temizlemediği ve hatta deformasyona yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu programlar az miktarda hafif kirli çamaşırlar için uygun

Ying Cai, sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Aslında bu program, yalnızca az miktarda, hafif kirli ve sert çamaşırlar için uygundur." Bu durumda, hızlı programı tercih etmenin herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Hatta oldukça yoğun bir günlük temponuz varsa, bu program size zaman kazancı sağlayarak önemli bir avantaj sunabilir.

Ying Cai, hassas kumaşlar için hızlı programın kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Yüksek sıkma hızı, kumaşlara zarar verebilir ve deformasyona yol açabilir. Ayrıca, alerjisi olan kişilerin, köpük kalıntıları oluşmaması adına bu programda daha az deterjan kullanmaları öneriliyor.

Makine de zarar görebilir

Bunun yanı sıra, hızlı programın sıkça kullanılması sadece çamaşırlara değil, çamaşır makinesine de zarar verebilir. Yüksek sıkma devri ve kısa yıkama süresi, deterjan ve kir kalıntılarının tamburda ve kanallarda birikmesine neden olabilir. Bu birikintiler, zamanla bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bu yüzden cihazın düzenli bakımı oldukça önemlidir.

Ying Cai, bazı kişilerin hızlı yıkama döngüsünü daha az enerji tüketimiyle ilişkilendirdiğini belirtiyor, çünkü bu programlar daha kısa sürede tamamlanıyor. Ancak, uzman bu görüşe katılmıyor ve durumu şu şekilde açıklıyor: Hızlı programlar, suyu daha hızlı ısıttıkları için aslında daha fazla elektrik tüketiyor. Diğer taraftan, Eco 40-60 programı daha uzun sürse de enerji tüketimi açısından daha verimli. Bu program, suyu daha düşük sıcaklıkta ve daha yavaş ısıtarak elektrik tasarrufu sağlıyor.

Uzman, çamaşırları ve çamaşır makinesini korumak için orta sıcaklıkta (30-40°C) ve daha uzun programlarla yıkama yapılmasını öneriyor. Bu tür programlar, deterjanın tam etkili olmasını ve etkili bir durulama sağlamayı garanti ederek tambur ve borularda kalıntı birikmesini engelliyor. Özellikle yatak çarşafları ve havluların 60°C’de yıkanması gerektiği belirtiliyor. Vaktiniz kısıtlıysa ve çamaşırlarınız fazla kirli değilse, eko programı kullanmak en verimli seçenek olabilir.