Trendyol Süper Lig’in ardından Türkiye Kupası’nda da sezon tamamlandı. Böylece Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takımlar belli oldu.

Süper Lig’de şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasından katılacak. Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.

SON GİDEN TAKIM BAŞAKŞEHİR OLDU

Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u 2-1 yenen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Avrupa Ligi’ne katılacak bir diğer takım olan Beşiktaş ise turnuvaya 2. ön elemeden dahil olacak.

Avrupa kupalarına son giden takım ise RAMS Başakşehir oldu. Nuri Şahin ve öğrencileri Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek. Başakşehir turnuvaya 2. ön elemeden başlayacak.