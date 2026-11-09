ABD merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2026'nın ölçüm tarihinin en sıcak yılı olma ihtimalini yüzde 95 olarak açıkladı. Araştırmacılar, 2024 yılında kırılan sıcaklık rekorunun bu yıl geride kalabileceğini belirtti.

2026 YILI SICAKLIK REKORUNU KIRABİLİR

Berkeley Earth'ten Dr. Robert Rohde, son yıllarda sıcaklık rekorlarının art arda kırıldığına dikkat çekti. Küresel ısınmanın şiddetlenmesiyle buzul çökmeleri, sıcak hava dalgaları ve kuraklıklarda yeni rekorların görülebileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi de 6 Kasım'da yayımladığı verilerde Ekim 2026'nın kayıtlara geçen en sıcak ekim ayı olduğunu bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ise 9 Kasım'daki değerlendirmesinde daha temkinli bir tahmin ortaya koydu. Kurum, 2026'nın ölçüm tarihindeki en sıcak dört yıldan biri olacağını öngördü.

WMO ayrıca güçlü El Niño hava olayının 2027'de de etkisini sürdürebileceğini ve küresel sıcaklıkların daha da yükselebileceğini belirtti. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde çok daha büyük iklim değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

2027 YILI İÇİN DE ENDİŞELER ARTIYOR

Küresel sıcaklıklardaki yükselişin temel nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosfere salınan karbondioksit bulunuyor. Atmosferde biriken sera gazları, gezegenin giderek daha fazla ısınmasına yol açıyor.

Artan sıcaklıkların etkileri dünyanın farklı bölgelerinde hissediliyor. Avrupa'da geniş alanları etkileyen orman yangınları yaşanırken, Nepal'deki ani buzul çökmesi büyük bir can kaybına neden oldu.

Antalya'daki COP31 toplantısında ülkeler, sera gazı salımlarını azaltmanın yanı sıra aşırı hava olaylarına karşı alınabilecek önlemleri de görüşüyor.

Konferansın açılışında konuşan BM İklim Şefi Simon Stiell, tek bir toplantının iklim krizine çözüm getiremeyeceğini ancak mevcut durumun acil adımlar atılmasını gerektirdiğini vurguladı.

COP31 Başkanı Murat Kurum ise Antalya'daki toplantının kararların uygulamaya dönüştürüldüğü bir konferans olması gerektiğini belirtti. Türkiye ve Avustralya'nın gündeme taşıdığı hedefler arasında, 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması da bulunuyor.

Çevre örgütleri ise bu dönüşümün kömür ve doğal gaz yerine rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.