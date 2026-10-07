Yeni doğacak bebekleri için isim arayışında olan anne ve baba adayları, son yıllarda geleneksel seçenekler yerine daha önce duyulmamış ve yaratıcı isimlere yönelmeye başladı. Ancak sınırları zorlayan bazı ebeveynlerin tercihleri resmi makamlardan dönüyor. İngiltere’de doğum kayıtlarını denetleyen Genel Kayıt Bürosu (GRO) ve yerel mahkemeler, çocukların geleceğini korumak adına katı bir yasaklı isimler listesi uyguluyor. Ancak bu kısıtlamalar sadece yurt dışıyla sınırlı değil; Türkiye’de de özel kanunlar ve Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca çocuklara verilmesi yasaklanan kritik isimler bulunuyor.

MAHKEME KARARIYLA BU İSİMLER YASAKLANDI

Birleşik Krallık yasalarına göre çocuklara verilecek isimlerde özgürlük tanınsa da hakaret içeren, rakam veya sembol barındıran, resmi unvanlarla karışıklığa yol açan ve çocuğu toplumda alay konusu yapabilecek tercihlere geçit verilmiyor. İsim tescili sırasında reddedilen ve mahkeme kararıyla yasaklanan bazı isimler ise duyanları hayrete düşürüyor.

BEBEĞİNE BU İSİMLERİ KOYANLAR YANDI

Siyanür (Cyanide): İkiz bebeklerinden birine bu ismi vermek isteyen annenin talebi, mahkeme tarafından "ölümcül bir zehirle ilişkisi olması ve çocuğa zarar vereceği" gerekçesiyle kesin olarak reddedildi.

Marslı (Martian): Yetkililer, bu ismin çocuğu hayatı boyunca akran zorbalığına ve alay konusu olmaya açık hale getireceğini belirterek tescil talebini geri çevirdi.

Kral ve Prenses (King & Princess): Devlet kademelerindeki resmi unvanlar ve monarşi makamlarıyla karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle bu tür unvan içeren isimlerin çocuklara verilmesi yasaklandı.

TÜRKİYE’DE DE YASAKLANAN İSİMLER VAR

İsim kısıtlamaları yalnızca yurt dışı ile sınırlı kalmıyor. Türkiye’de de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve özel kanunlar kapsamında bazı isimlerin çocuklara verilmesi kesin olarak engelleniyor.

Atatürk (Özel Kanunla Yasaklı): 2587 sayılı Kanun gereğince "Atatürk" ismi ve soyadı yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'e özeldir; hiçbir çocuğa isim veya soyisim olarak verilemez.

Türkçe Alfabede Olmayan Harfler: İsim içerisinde Q, W, X gibi Türkçe alfabede yer almayan harflerin bulunması veya rakam/sembol kullanımı Nüfus Müdürlüklerince doğrudan reddedilir.

Ahlaka ve Kültüre Aykırı İsimler: Çocuğu toplum içinde alay konusu yapacak (Trafik, Fişek, Bomba gibi) veya milli/manevi değerlere aykırı görülen isimlerin tesciline izin verilmez.