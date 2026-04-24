Türkiye'de bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla faaliyet yürüten TÜBİTAK, 3 milyon TL destek verdiği son çalışma ile sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturdu.



Uludağ Üniversitesi'nde Doç. Dr. Öznur Özdemir yönetiminde gerçekleştirilecek proje, 7. ve 11. yüzyıllar arasındaki erken ve klasik İslam dönemlerinde yapılan yağmur duası ritüellerinin insan, doğa ve yaratıcı arasında nasıl bir köprü kurduğunu inceleyecek.

Çalışmanın temel amacı, geçmişteki bu inanç pratiklerinin günümüzdeki ekolojik krizlere ve çevre sorunlarına karşı dini bir farkındalık taşıyıp taşımadığını belirlemek. İslami düşüncedeki çevre bilincini tarihsel verilerle günümüze aktarmayı hedefleyen proje, aynı zamanda yağmur dualarının toplum üzerindeki manevi değerini ve doğayla kurulan bağı nasıl şekillendirdiğini de gözler önüne serecek.



Doç. Dr. Öznur Özdemir

3 MİLYON LİRALIK BÜTÇE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Proje için sağlanan 3 milyon liralık kaynak, TÜBİTAK'ın Türk araştırmacıları Avrupa'daki uluslararası ağlarda desteklemeyi amaçlayan COST Ar-Ge programından karşılandı. Bu program, uluslararası işbirliği içeren projelere 36 aya kadar süre ve 3 milyon liraya kadar finansman imkanı sunuyor.

Ancak teknoloji ve fen bilimleri ile özdeşleşen TÜBİTAK'ın, ilahiyat ve sosyal bilimler alanındaki bir projeye bu denli büyük bir bütçe ayırması kamuoyunda eleştirileri beraberinde getirdi. Gelişen tepkiler, bilimsel çalışmalara ayrılan maddi kaynakların teknoloji, mühendislik ve sanayi odaklı kalkınma hedefleri ile sosyal araştırmalar arasında nasıl dengelenmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.