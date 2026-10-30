İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, çok sayıda tüketici şikayeti ve davasına konu olan Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat şirketi hakkındaki iflas kararını verdi. Kararın ardından İstanbul 1. İflas Dairesi, şirketin iflasının açıldığını resmen ilan etti.

İFLAS KARARI RESMEN İLAN EDİLDİ

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15/10/2026 tarih ve 2026/1247 Esas sayılı kararı doğrultusunda şirketin iflas süreci resmen başlatıldı.

Daha önce basına yansıyan bilgilere göre; devre mülk sözleşmelerinin iptal edilmemesi, yıllık aidatlara uygulanan yüzde 400’e varan artışlar ve tek bir odanın binlerce kişiye satıldığı iddiaları nedeniyle şirket aleyhine açılmış çok sayıda dava bulunuyordu.

YÜKSEK AİDAT VE İCRA TEHDİDİ İDDİALARI

Şirketin, vatandaşları "ücretsiz tatil" ya da "çekilişle tatil kazandınız" gerekçeleriyle tesislere davet ettiği, burada uzun süren görüşmeler ve psikolojik baskı eşliğinde sözleşme imzalattığı iddia ediliyordu.

Düzenlenen sözleşmeler sonrasında talep edilen yüksek aidat bedellerini ödemeyen tüketicilere ise icra takibi başlatılacağına dair bildirimler gönderildiği belirtilmişti.

MAĞDURLARIN BAŞVURU VE AÇIKLAMALARI

Süreçte mağdur olduğunu belirten bir tüketici, şikayet platformuna yazdığı açıklamada yaşadıklarını şu ifadelerle aktarmıştı:

“Her şey hediye tatil kazandınız denilerek başladı. Bizi ve başka aileleri İstanbul’dan otobüslerle alıp hediye tatil diye Yalova'ya getirdiler. Oteli tanıtmaya başladılar.

Her sene kırmızı pakette 1 hafta tatil hakkımız vardı. Kullanmazsanız kiraya veririz kira getirisi alırsınız dediler. Hatta yabancılara yüksek fiyattan satabilirsiniz diye pazarladılar. Geceye kadar ikna etmeye uğraştılar. En sonunda bunaltıp imzalattılar.

Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ne tatil yapabildik ne de muhatap bulabildik. Sürekli arayıp yüksek kırmızıya çevirmeye çalıştılar. Odayı yükseltmeye uğraştılar. Bir de aidatlar var tabi. “Dosyanız hukuk birimine gönderilmiştir. İcra başlayacaktır. Masraflar artacaktır” diye sürekli mesaj attılar. Korkudan ödedik tabi. Ama ortada ne tatil var ne otel. Satalım diyorum yok diyorlar. Kiraya da vermiyorlar.

Pazarımızla rezil olduk.

Avukatımın dediğine göre 80-90 bin mağdur varmış. Zaten bana verdikleri odayı da binlerce kişiye vermişler. Dava açtım. Kazandım.”

İstanbul 1. İflas Dairesi'nin yayımladığı karar ile birlikte şirket hakkındaki tasfiye ve alacak kayıt süreci devam ediyor.