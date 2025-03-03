Türkiye’de enflasyon rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre, Türkiye enflasyon oranında OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

TÜİK HALA MADDE FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLAMIYOR

TÜİK’in Şubat 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanırken, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 53,8’e ulaştı. Yüksek enflasyon özellikle dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakırken, TÜİK’in madde fiyat listesini açıklamaması verilerin güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırıyor.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİ

Türkiye’de enflasyon, uluslararası karşılaştırmalarda zirvede yer almayı sürdürüyor. DİSK-AR’ın hazırladığı rapora göre, Türkiye’de bir ayda yaşanan enflasyon, 14 OECD ülkesinde bir yılda gerçekleşen enflasyonu geride bırakıyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Şubat 2025’te yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplandı. Ancak 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 53,8 seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir orana yükseldi.

DAR GELİRLİ EN ÇOK GIDAYA HARCAMAK ZORUNDA

Özellikle dar gelirli vatandaşlar, enflasyonun yükünü daha ağır hissediyor. Türkiye’de en düşük gelir grubunda yer alan kesimler toplam gelirin sadece yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamalarındaki en büyük pay yüzde 36,6 ile gıdaya gidiyor. Buna karşılık, en yüksek gelir grubundakiler toplam gelirin yüzde 48,1’ini alırken, harcamalarında gıdanın payı yalnızca yüzde 14,5’te kalıyor. Bu durum, düşük gelirli grupların geçim sıkıntısını daha da derinleştiriyor.

TÜİK, DİSK'İN AÇTIĞI DAVAYA RAĞMEN YARGI KARARINA UYMUYOR

TÜİK’in madde fiyat listesini açıklamaması, enflasyon verilerinin güvenilirliğine dair eleştirileri artırıyor. Haziran 2022’den bu yana madde fiyat listesinin paylaşılmaması nedeniyle, halkın hissettiği enflasyon ile resmi rakamlar arasındaki uçurum derinleşiyor. DİSK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen TÜİK’in yargı kararına uymaması, ekonomik verilerin şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI EĞİTİMDE YAŞANDI

Öte yandan, Şubat 2025 döneminde en yüksek fiyat artışı eğitim alanında yaşandı. Yıllık bazda yüzde 94,90 oranında artan eğitim giderlerini, yüzde 70,81 artışla konut harcamaları izledi. Lokanta ve otellerde fiyatlar yüzde 45,90 oranında yükselirken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış yüzde 35,11 olarak hesaplandı.

RESMİ VERİLERLE BİLE ENFLASYONDA ZİRVEDEYİZ

Resmi verilerle bile Türkiye’nin enflasyonda zirvede yer alması, ekonomik krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Türkiye, enflasyon oranıyla dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden biri olurken, OECD ülkeleri arasında da liderliğini sürdürüyor. Ekonomik göstergelerdeki bozulma ve halkın alım gücünün giderek düşmesi, hükümetin enflasyonla mücadele politikalarının başarısız olduğu yönündeki eleştirileri artırıyor.