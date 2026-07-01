Türkiye bankacılık sektörü, uluslararası pazarda dikkat çeken yeni bir satın alma sürecine sahne oluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu, Freedom Holding Corp. iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.’nin, Turkish Bank A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 99,32’sini devralmasına resmi onay verdi.

Geçmiş yıllarda Şekerbank ve geçen hafta da Rabobank'ın ardından Turkish Bank da Kazakistan menşeli sermaye gruplarının Türkiye'deki önemli yatırımları arasına katıldı.

SATIN ALMA YALNIZ TÜRKİYE FAALİYETLERİNİ KAPSIYOR

Onay sürecinin ardından yürütülecek operasyonlarda Turkish Bank A.Ş., Türkiye'deki ilgili düzenleyici otoritelerin denetimi altında faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bankanın, yeni dönemde Freedom Holding’in uluslararası dijital finans, teknoloji odaklı dağıtım modelleri ve dijital ürün geliştirme tecrübesinden yararlanması hedefleniyor.

Şubat 2026’da taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi (SPA) uyarınca, bu stratejik satın alma sadece Turkish Bank A.Ş.’yi kapsıyor. TurkishBank Group’un Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan bankacılık faaliyetleri ile grubun bünyesindeki diğer varlıklar ise bu anlaşmanın dışında tutuldu.

"TÜRKİYE FİNANS PAZARINDA DİJİTAL EKOSİSTEM KURACAĞIZ"

Dünyanın önde gelen milyarderleri arasında yer alan Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, satın almaya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye pazarının kendileri için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Turlov, net bir vizyonla bu pazara girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan’da hayata geçirdiğimiz dijital ekosistemin insanların günlük yaşamının bir parçası olduğunu kanıtladık. İki yıldan kısa sürede 5,67 milyon kullanıcıya ulaşan Freedom SuperApp modelini, şimdi potansiyel müşteri kitlesi Kazakistan'a göre 4-5 kat daha büyük olan Türkiye pazarına taşımayı amaçlıyoruz. Bu banka satın alımı, başarısı kanıtlanmış modelimizi ölçeklendirmek adına güçlü bir temel oluşturacak."

KAZAK GRUPLARIN TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE İLGİSİ

Türkiye'deki finansal varlıklarını genişleten tek Kazak grup Freedom Holding değil. Ocak 2025'te Hepsiburada’yı satın alarak Türkiye pazarına adım atan Kazakistan merkezli Kaspi.kz de bankacılık alanında önemli bir hamle de geçen hafta yapmıştı.

Kaspi.kz, Rabobank A.Ş.'yi satın almak üzere BDDK'den gerekli onayları aldı. Söz konusu işlemin, şartların tamamlanmasıyla birlikte içinde bulunduğumuz temmuz ayı içerisinde nihayete ermesi bekleniyor.

Şekerbank, Türkiye bankacılık sektöründe Kazak sermayesinin girdiği ilk banka olmuştu.

Kazakistan merkezli Bank TuranAlem (BTA Bank), 2006 yılında Şekerbank’ın hisselerinin önemli bir kısmını (%33,98) satın alarak bankaya ortak olmuştu.

Şu anda ise Kazakistan'ın devlet varlık fonu olan Samruk-Kazyna, Şekerbank’ın ana ortakları arasında yer alıyor.