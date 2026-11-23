Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılması ve yeni illerin kurulması konusu zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle nüfusu ve ekonomik gücüyle bağlı olduğu illerin önüne geçen bazı ilçeler, il olma potansiyelleriyle dikkat çekiyor.

Kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde Ankara'dan Van'a, Antalya'dan Balıkesir'e kadar farklı bölgelerden toplam 19 ilçe öne çıkıyor.

İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN 19 İLÇE

İl olma ihtimali konuşulan ilçeler arasında hem büyük nüfusları hem de bölgesel önemleriyle öne çıkan yerleşim yerleri bulunuyor. İşte listede yer alan 19 ilçe:

Polatlı – Ankara

Ereğli – Konya

Ünye – Ordu

Vezirköprü – Samsun

Erciş – Van

Doğubayazıt – Ağrı

Ahlat – Bitlis

Ergani – Diyarbakır

Midyat – Mardin

Siverek – Şanlıurfa

Elbistan – Kahramanmaraş

Kozan – Adana

Alanya – Antalya

Tarsus – Mersin

Fethiye – Muğla

Akhisar – Manisa

Bandırma – Balıkesir

Lüleburgaz – Kırklareli

Karadeniz Ereğli – Zonguldak

İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Bir ilçenin il statüsüne kavuşması için yalnızca nüfusunun yüksek olması yeterli görülmüyor. Yerleşim yerinin bağlı olduğu il merkezine uzaklığı, ekonomik yapısı, ulaşım olanakları, eğitim ve sağlık hizmetleri ile bölgesel gelişmişliği de değerlendirmelerde önem taşıyor.

Kamuoyunda il olma kriterleri arasında genellikle en az 100 bin nüfus ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartları öne çıkıyor. Bununla birlikte bu kriterlerin karşılanması, bir ilçenin kendiliğinden il olacağı anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE'NİN İL SAYISI ARTACAK MI?

Türkiye'de yeni illerin kurulması için yasal düzenleme ve idari karar gerekiyor. Bir ilçenin il statüsüne kavuşması, ilgili yasal sürecin tamamlanmasıyla mümkün oluyor.

Bu nedenle 19 ilçenin bulunduğu liste, kesinleşmiş bir il olma kararı değil, kamuoyunda il olmaya aday gösterilen yerleşim yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içeriyor. Yeni illerin kurulup kurulmayacağı ise önümüzdeki dönemde atılacak resmî adımlara bağlı olacak.