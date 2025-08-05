Bloomberght'nin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilerdne göre, 2025’in ocak-temmuz döneminde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6,7 artarak 572 bin 198 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,8 artışla 143 bin 497 oldu.

BENZİN VE DİZELDE OTOMOBİL PAYI GERİLİYOR

Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarında 266 bin 95 benzinli, 153 bin 363 hibrit, 45 bin 678 dizel ve 3 bin 752 otogazlı otomobil satıldı. Sadece elektrik motoruyla çalışan tam elektrikli araç satışları ise 102 bin 160 olarak kayda geçti. Elektrik motoruna sahip ancak bataryasını benzinli jeneratörle şarj eden “uzatılmış menzil” sistemli araçlar da eklendiğinde bu sayı 103 bin 310’a ulaştı.

Bu artışa karşın benzinli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 65,1’den yüzde 46,5’e, dizel araçların payı ise yüzde 10,9’dan yüzde 8’e geriledi. Otogazlı araçların payı ise yüzde 0,7 ile sabit kaldı.

PAZARIN NEREDEYSE YARISINI OLUŞTURUYOR

Toplam otomobil satışlarında tam elektrikli araçların payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7’den yüzde 17,9’a yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 14,9’dan yüzde 26,8’e çıktı. Böylece, elektrikli motor barındıran araçların toplam pazardaki oranı yüzde 44,9’a ulaştı. Bu da satılan her 10 otomobilden yaklaşık 4’ünün elektrikli ya da hibrit olduğunu gösteriyor.

Plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) segmentindeki otomobil satışları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Toplam 30 bin 13 adetlik satışla, bu segment yüzde 5,2 pazar payı elde etti. Yılın aynı dönemine kıyasla satış artışı yüzde 1499 seviyesinde gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA DA REKOR KIRILDI

Temmuz ayında ise 17 bin 225 tam elektrikli araç satıldı. Bu, ay genelinde yüzde 20,5’lik pazar payı anlamına geliyor. Aynı ayda 21 bin 656 hibrit araç satıldı ve hibritlerin temmuz ayı pazar payı yüzde 25,7’ye ulaştı.