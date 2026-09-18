Karabük Üniversitesi (KBÜ), kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının korunması adına dikkat çeken bir sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdi. Üniversite yönetimi tarafından başlatılan yağmur suyu hasadı uygulaması sayesinde, çatılardan süzülen tonlarca su atık olmaktan çıkarılarak kampüsteki yeşil alanların sulanmasında kullanılmaya başlandı. Proje kapsamında Tıp, Yabancı Diller ve İlahiyat fakültelerine yerleştirilen 30'ar tonluk dev depolarla su tasarrufunda büyük bir başarı yakalandı.

FAKÜLTE ÇATILARINDAN 90 TONLUK SU REZERVİ

Geçen yıl başlatılan çevreci sistemde binaların yağmur gider boruları tek bir noktada birleştirilerek suyun doğrudan depolara akması sağlandı. Böylece yağmur suyunun kanallara ya da derelere karışarak boşa akması engellendi. Depolarda biriken sular; kampüs bahçesindeki fidanların, ağaçların ve çimlerin canlı kalması için kullanılıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM İLE ÜNİVERSİTEYE EKONOMİK KATKI SAĞLANIYOR

Kampüsteki geri dönüşüm hamleleri sadece suyla sınırlı kalmıyor. Katı atık yönetimi hakkında bilgi veren KBÜ Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Kazım Yetik, "Karekodla şu anda mevcut binalarımızdan bütün atıkları toplayıp atık toplama merkezimize getirip daha sonra da geri dönüşüm firmaları aracılığıyla bunları üniversiteden ekonomiye katmaya çalışıyoruz." sözleriyle yürütülen sistemi özetledi.

"SUYUN ELİMİZDE KALMASINI SAĞLIYORUZ"

Yağmur suyu hasadının çalışma prensibini ve hedeflerini detaylandıran Doç. Dr. Yetik, "Yağmur suyu hasadı, binaların üzerindeki gider borularının kapatılarak yağmur suyunun tek yerden toplanıp bir yerde biriktirilmesi işlemidir. Bu suyun yağmur suları borularıyla kanallara ya da derelere gitmesini engelleyip suyun elimizde kalmasını sağlıyoruz. Bidonlarda sularımızı biriktiriyoruz. Bu çalışmayı binalardan yağan yağmurun boşa gitmemesi, bunun atık olmadığını, geri dönüştürülebilir kaynak olduğunu ve bu kaynağı kullanabileceğimizi göstermek amacıyla yaptık. Bu çalışmayı özellikle rektör hocamızın talimatlarıyla yürüttük. Sürdürülebilirlik için yaptığımız çalışmalar içerisinde bunu sisteme dahil ettik” dedi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERE ÖRNEK OLACAK

Üniversitelerin topluma sürdürülebilir modeller sunması gerektiğine dikkat çeken Yetik, "Üniversitelerin amacı sadece öğrenci yetiştirmek ya da sadece bilim değil, toplumlara diğer uygulamaları, sürdürülebilir çalışmaları da gösterebilmektir. Üniversitemiz bu konuda oldukça ileri. Atık yönetimi konusunda epey yol aldık. Birçok üniversitemize örnek teşkil ediyoruz. Bunu devam ettirmek için de bu sistemi yağmur suyu hasadıyla desteklemek istedik." dedi.

SİSTEM TÜM KAMPÜSE YAYILACAK

Uygulama alanını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Yetik, "Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin dekanlıklarıyla görüştük. İlk oradan başlamak üzere daha sonra da uygun binalara bakarak çalışmayı sürdüreceğiz. Bu sene yağışımız çok olduğu için çok sorun yaşamadık ama geçen sene sorun yaşadığımız bir dönemdi." diyerek projenin yeni fakültelerle büyümeye devam edeceğini müjdeledi.