Kütahya merkezine 26 kilometre mesafede bulunan ve geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kurtarma kazılarında arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Kütahya Müze Müdürü Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal başkanlığında yürütülen kazılarda, Erken Tunç Çağı'na ait bir odanın kalıntılarına ulaşıldı. Odadaki fırının hemen yanında, yaklaşık 5 bin yıl önceki yangında kömürleşerek günümüze kadar ulaşan 8 adet ekmek ile buğday ve mercimek kalıntıları bulundu.

5 BİN YILLIK FACİA ONLARI KORUDU

Oda içerisindeki fırın ve raf düzeneklerini ortaya çıkaran kazı ekibi, tarihe ışık tutan buluntuların yangın sayesinde karbonlaşarak çürümeden korunduğunu belirledi. Kazı başkanı Dr. Sevgi Gürdal, Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine tarihlenen keşifle ilgili, "Yaptığımız kazılarda oda içindeki fırının bulunduğu alanda, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek bulduk. Ekmeklerin etrafında buğday ve mercimek kalıntılarına da rastladık. Bu da yangın çıkmadan önce orada bir raf bulunduğunu gösteriyor. Rafın üzerinde çuvallarda veya torbalarda tarım ürünleri ve ekmek de bulunuyormuş. Yangın sırasında rafın yıkılmasıyla bunlar karışık halde ele geçmiş oldu” dedi.

DUYANLAR MÜZEYE AKIN ETTİ

Kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkarılan 5 bin yıllık ekmekler, buğday ve mercimek kalıntıları Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği eserler arasına giren kalıntılar, binlerce yıl önceki mutfak kültürünü ve beslenme alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.

Müzedeki ilginin odağı haline gelen eserlerin önemine değinen Gürdal, "Seyitömer Höyüğü, müzelerimizde sergilenen eserlerin aslında büyük bir bölümünü oluşturuyor. Seyitömer Höyüğü eserleri, döneminin günlük ve sosyal hayatına, sanat anlayışına ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin çeşitli veriler sunuyor” açıklamasında bulundu.

DEV HÖYÜKTE 35 YILLIK ÇALIŞMA

Altındaki linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989 yılında Eskişehir Müzesi Müdürlüğü tarafından başlatılan Seyitömer Höyüğü kurtarma kazıları; Afyonkarahisar Müzesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ardından 2019'dan bu yana Kütahya Müzesi Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. 26 metre yüksekliğe sahip alandan bugüne kadar çıkarılan 17 bini aşkın tarihi eser koruma altına alınarak müzelere kazandırıldı.