Hatay’da, kırsal alanda Türkiye’nin ilk uydu kenti hayata geçirildi. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde yaşayan yüzlerce vatandaş, proje kapsamında yapılan köy evlerinde yaşam sürmeye başladı.

777 KÖY EVİ YAPILDI

Hatay’da 21 mahallede yaşayan vatandaşlar için toplam 777 köy evi inşa edildi. Bu evlerden 656’sı betonarme, 121’i hafif çelik yapı olarak tasarlanırken, her biri depreme dayanıklı şekilde yapıldı.

KIRSAL UYDU KENTİNİN ÖZELLİKLERİ

Kırsal Konum: Şehir merkezine uzak, kırsal alanlarda kuruldu.

Toplu Yerleşim: Birden fazla mahalleden gelen vatandaşlar için planlı şekilde bir arada konutlar yapıldı.

Modern Konutlar: Betonarme ve hafif çelik yapılar kullanılarak depreme dayanıklı evler inşa edildi.

Planlı Altyapı: Yollar, elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel altyapı sistemleri mevcut.

Güvenli ve Dayanıklı Yapılar: Evler deprem ve doğal afetlere karşı güvenli şekilde tasarlandı.

Tarım ve Doğal Alanlar: Yerleşim alanı içinde tarım yapmaya uygun boş alanlar ve doğal çevre korundu.

Kendi Kendine Yeterlilik: Evler ve yerleşim alanı, köy yaşamının gereklerini (tarım, bahçe, sosyal alan) sürdürebilecek düzeyde planlandı.

Sosyal ve Kültürel Alanlar: Mahalleler arası dayanışma ve sosyal yaşamı destekleyecek açık alanlar bulunuyor.

Kırsal Hayat ile Modern Yaşamın Buluşması: Hem doğal çevreyle uyumlu hem de modern yaşam standartlarını karşılayan bir yerleşim biçimi.