Robotik sistemler, yapay zeka destekli çözümler ve eğlence teknolojileri geliştiren DOF Robotics, Türkiye'nin sanayi ekosistemi için stratejik bir adım atıyor. Şirket, İstanbul Arnavutköy'de yer alan Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde ülkenin ilk entegre hizmet ve insansı robot üretim tesisi olan "DOF TECH" fabrikasını hayata geçiriyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ DÖRT KATINA ÇIKIYOR

Toplamda 25 milyon dolarlık yatırımla kurulacak yeni tesis, şirketin mevcut üretim altyapısını önemli ölçüde büyütüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte firmanın 4 bin metrekarelik mevcut üretim alanı 16 bin metrekareye yükseliyor.

Bu alan genişlemesiyle entegre tesisteki üretim kapasitesinin dört kat artırılması hedefleniyor. Yeni fabrikada Ar-Ge faaliyetleri, yazılım geliştirme, otomasyon, makine işleme, kaynak, boya, montaj ve fabrika kabul testleri gibi tüm operasyonel süreçler tek çatı altında birleşiyor.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ KÜRESEL PAZARA AÇILIYOR

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yıllardır yürüttükleri Ar-Ge birikimini Türkiye'de kitlesel üretime dönüştürmeyi amaçladıklarını açıklıyor. Mertcan, insansı robot projelerinin geliştirme ve prototip üretim süreçlerinin doğrudan bu tesiste başlayacağını ifade ediyor.

İlerleyen dönemde kapasite artışıyla birlikte seri üretime geçmeyi planladıklarını belirten Mertcan, Türk mühendisliğiyle üretilen insansı robotların dünya pazarlarında rekabet edeceğine inandıklarını vurguluyor.

STRATEJİK LOKASYON VE KÜRESEL PAZAR HEDEFLERİ

DOF TECH fabrikasının inşa edileceği Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi, lojistik açıdan stratejik avantajlar barındırıyor. Tesis, İstanbul Havalimanı'na 16 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu'na 2 kilometre ve Ambarlı Limanı'na 41 kilometre mesafede konumlanıyor.

Şirket, bölgedeki kooperatif ortaklığı sayesinde gelecekteki büyüme ve genişleme yatırımları için de şimdiden zemin hazırlıyor. Küresel pazar verilerine göre, dünya genelinde hizmet robotları sektörünün 2028 yılına kadar 73 milyar doları aşması, yıllık üretim hacminin ise 2029 itibarıyla 60 milyon adedi geçmesi öngörülüyor.