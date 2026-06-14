Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, en özel misafirlerinden ikisi için bugün büyük bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan kırmızı panda yavruları "Ay" ve "Güneş", ilk yaşlarına girdi.

Bakıcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu özel tür için kolları sıvadı ve onlar için hem lezzetli hem de sağlıklı bir sürpriz hazırladı. Elma, armut, yulaf ve mısır gevreği gibi malzemelerden pasta şeklinde hazırlanan özel mamalar, Ay ve Güneş'e doğum günü hediyesi olarak sunuldu.

NESİLLERİNİ DEVAM ETTİRMEKİÇİN ÇABA VERİLİYOR

Ana vatanları Himalayalar olan kırmızı pandalar, Bursa'daki yaşam alanlarında kendilerini doğal ortamlarındaymış gibi hissediyorlar. Bakıcı Yasin Yurtlu, bu özel türün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, tesis olarak türün devamlılığı için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) ile yürütülen Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Üreme Programı (EEP) kapsamında dünyaya gelen yavrular, bu çabanın en güzel meyvelerinden biri olarak görülüyor.

Kırmızı pandaların konforu ve sağlığı için hiçbir detay atlanmıyor. Özellikle sıcağı sevmeyen bu canlılar için:

-Yaz ve kış aylarına özel, sıcaklık kontrollü klimalı odalar bulunuyor.

-Beslenmeleri elma, armut, yulaf, mısır gevreği, muz ve bambu gibi gıdalarla titizlikle planlanıyor.

-Yasin Yurtlu'nun verdiği bilgilere göre, kış aylarında daha aktif olan kırmızı pandalar yılda ortalama bir kez ürüyor ve 134 günlük bir üreme süreçleri bulunuyor.

BURSA'DA DEVASA YAŞAM ALANI

Bursa Hayvanat Bahçesi, sadece kırmızı pandalara değil, 123 farklı türde 1123 hayvana kucak açıyor. Osmangazi ilçesindeki 206 bin 600 metrekarelik devasa alanda yer alan; aslanlardan zürafalara, kangurulardan iguanalara kadar geniş bir yelpazeye sahip olan tesis, her yıl yaklaşık 1 milyon doğasever ziyaretçiyi ağırlıyor. 11 gölet, 2 bin ağaç ve on binlerce bitki ile oluşturulan doğal ortam, Ay ve Güneş gibi türlerin huzurlu bir yaşam sürmesine olanak tanıyor.