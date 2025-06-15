13 Haziran'da İsrail'in üst düzey İranlı isimlere yönelik suikast saldırılarıyla başlayan çatışmalar tırmanırken, ekonomi piyasaları 2 gündür kapalı olan İsrail borsasının vereceği tepkiyi merak ediyordu.



Uluslararası finans piyasalarının aksine Tel Aviv Borsası, cuma ve cumartesi günleri kapalı tutulurken, ilk işlemlerine pazar günü başlamakta.



BORSA İSTANBUL ÇÖKTÜ, SAVAŞIN TARAFI İSRAİL ARTIYA GEÇTİ



Uluslararası piyasalarda yaşanan her türlü risk faktöründen en sert şekilde etkilenen Borsa İstanbul, cuma günü seansında dünya piyasalarında en yüksek değer kaybı yaşayan borsa olmuştu.



Gün içerisinde 9 bin puana kadar gerileyen BIST100 endeksi haftayı 9 bin 311 puandan kapatırken, gözler pazar günü İsrail borsasında yaşanacaklara çevrildi.





Bugünü hafif bir düşüşle başlayan Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası, günün ilerleyen saatlerinde artıya geçti. Çatışmaların doğrudan tarafı olan İsrail'de borsalar değer kazanırken, Türkiye'nin her türlü uluslararası krizde en yüksek değer kaybını yaşayan piyasa olması ise yatırımcıların tepkisini topladı.





