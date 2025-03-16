Sağlık personelinin değersizleştirdiği Türkiye’de sonunda bu da oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörlüğü, hastanede çalışan hemşireleri giyim mağazasına ‘tezgahtar’ olarak görevlendirdi. Zorunlu olarak tezgahtarlık yaptırılan hemşireler görevli oldukları üniversite hastanesindeki hastalarını bırakıp sırayla mağazada 3 gün, 5 gün boyunca kıyafet satıyor.

AYBÜ Rektörlüğü ile Kızılay Ankara Şubesi ‘Kızılay Butik Projesi’ adında sosyal amaçlı bir proje başlattı. Ülkenin dört bir yanından üniversite eğitimi için gelmiş yoksul öğrencileri hedefleyen projeyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanması planlandı. Projeyle, üniversite içerisinde Kızılay Butik Mağazası isminde butik bir mağaza açılacak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kullanılmamış yeni kıyafetler, kişisel hijyen bakım ürünleri ve çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri temin edilecekti.

Proje nihayet hayata geçirildi ve AYBÜ Esenboğa Yerleşkesinde Kızılay Butik Mağazası törenle açıldı. Mağazanın açılışı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Aktaş, Ankara Kızılay Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay ve AYBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Sadullah Çiftci’nin kurdela kesimiyle gerçekleşti.

Ankara Kızılay Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay (soldan ikinci) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Akın Aktaş (soldan üçüncü)

Ancak üniversite ve Kızılay, mağazada tezgahtar çalıştırmak yerine üniversitenin hastanesinde çalışan hemşireleri tezgahtar olarak görevlendirdi. Üstelik bu görevlendirme yazılı değil, sözlü olarak tebliğ edildi ve görevin aksatılmaması talimatı verildi. Mağazada çalışmak zorunda kalan hemşirelere ürünlerin dağıtımından kayıt işlemlerine kadar tüm işler angarya olarak yüklendi.

YAZILI EMİR VEREMEDİLER

İş yükleri zaten aşırı yoğun olan hemşireler böyle bir görevlendirme için sözlü talimat verilemeyeceğini, emrin yazılı olarak kendilerine sunulmasını talep ettiler. Ancak bu talepleri ‘gönüllü yardımseverlik yapıyorsunuz’ denilerek alaycı ifadelerle geri çevrildi.

Hemşirelerin rotasyon şeklinde sırayla 3’er gün, 5’er gün tezgahtarlık yaptırılmalarına, depremde parayla çadır satan Kızılay yönetimi de destek verdi.