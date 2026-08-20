Belce Örü Erçin

Türkiye İstatistik Kurumu’nun çeyreklik bazdaki işsizlik verileri de bu olumsuz tabloyu gözler önüne serdi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2’nci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 25 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayi sektöründe 121 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13.7’si tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 6.8’i inşaat, yüzde 59.8’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

HİZMET TREND OLDU

Hizmet tarafı büyürken sanayi sektöründeki daralma bir trend halini aldı. Geçen yıl aynı dönemde çalışanların yüzde 20’si sanayi, yüzde 14’ü tarım, yüzde 6.8’i inşaat, yüzde 58.9’u hizmet sektöründe kendine yer bulmuştu. 2026 yılı ikinci çeyrekte dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 7.9, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29.9, genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İstihdam oranı yüzde 48.5’te kaldı, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52.7 olarak gerçekleşti.

22.9 milyon istihdamda

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin raporuna göre çalışabilir 66.9 milyonun 22.9 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Öte yandan 2’nci çeyrekte 9.3 milyonu aşkın kişi iş ararken ümidini kaybetti, iş aramayı bıraktı ya da daha fazla çalışmak istediğini belirtti.