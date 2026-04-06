Son yılların en yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari’de, farklı rakımlardaki yerleşimler arasında dikkat çekici bir mevsim ayrımı yaşanıyor. Kentin bir bölümünde bahar yüzünü gösterirken, diğer bölgelerinde kış tüm sertliğiyle devam ediyor.

YÜKSEK KESİMLERDE METRELERCE KAR

Yüksek rakımlı alanlar ve dağ köylerinde son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar da günlük yaşamlarını sürdürebilmek adına karla mücadele ediyor.

EVLER VE AHIRLAR KAR ALTINDA

Merkeze bağlı Durankaya beldesinin yaklaşık 2 bin rakımlı Yeni Mahalle’sinde tek katlı evler ve ahırlar neredeyse tamamen karla kaplanmış durumda. Bölge sakinleri, ilkbahar gelmesine rağmen evlerinin ve hayvan barınaklarının üzerindeki karı temizlemeye devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarının bakımını kar örtüsünün üzerinde yapmayı sürdürüyor.

BAHAR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Öte yandan, 1450 rakımlı Derecik ilçesinde ise bambaşka bir manzara hâkim. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ağaçlar çiçek açtı, meralar yeşerdi. Aylarca kapalı alanlarda bakılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yeniden meralara çıkarıldı.

AYNI İLDE 10 DERECELİK FARK

Durankaya beldesinde hava sıcaklığı 3 derece ölçülürken, Derecik ilçesinde bu değer 13 dereceye kadar çıktı. Aynı il sınırları içinde yaşanan bu yaklaşık 10 derecelik fark, “bir yanda kış, bir yanda bahar” görüntülerini gösterdi.