Sokak stilinde ve davetlerde tercih ettiği lüks çantalarla adından söz ettiren Demet Şener, bu kez alışveriş tercihiyle gündeme geldi. Şener, çok beğendiği ancak Türkiye’de bulamadığı bir çanta için bir günlük Almanya’ya gitti.

ÇANTAYI ALIP İSTANBUL’A DÖNDÜ

Dünyaca ünlü marka Hermès’in Mini Kelly çantası için Almanya’daki mağazasını ziyaret eden Şener, uzun süredir aradığı modeli burada buldu. Çantayı çok beğenen Şener, alışverişini tamamladıktan sonra beklemeden İstanbul’a döndü.





Hakan Kanburoğlu'na konuşan Demet Şener, ''Bir gece kaldım aslında abimler orada yaşıyor. Bir sene önce yazılmıştık sıraya geçen hafta geldi çanta. Ben de almaya gittim.'' diye belirtti.



