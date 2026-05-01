Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyareti gündem oldu. Türkiye'deki ekonomik bunalımla çarkını döndüremeyen; çözüm ve ses arayan esnaflar isyan etti. Belçika sokaklarındaki görüntülerin altına AKP'li Bakanı eleştiren yorumlar yağdı.

'TÜRKİYE'Yİ HALLETTİ; BRÜKSEL KALDI!'

Vatandaş Bakan Göktaş'ın esnaf ziyareti görüntülerine; 'Kendi ülkesinde çarşı pazara çıkmaktan korkanlar farklı ülkelerde çarşı pazar geziyor', 'Brüksel'de mi bakanlık yapacakmış?', 'Sıkıyorsa gel Ankara'da ulus esnafını ziyaret et bakalım', 'Türkiye'de halkın içine çıkacak yüzleri yok ki', 'Türkiye'yi halletti, Brüksel kaldı?' gibi sert eleştiriler geldi.

'SİZ HANGİ ÜLKENİN BAKANISINIZ?'

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı eleştirdi. Göktaş'a yönelik soru önergesini hesabında paylaşan Şahin, "Belçika’nın mı, yoksa Türkiye’nin mi Aile Bakanısınız? Siz yurtdışında ülke ülke gezerken, Brüksel’de esnaf ziyaret yaparken, Türkiye’de aile kurumu her geçen gün daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ediyor" dedi.

GÖKTAŞ, ÖNERGEYİ CEVAPLAMADI

Ekim 2025'te Göktaş'ın yurt dışı ziyaretine yönelik verilen önergeye cevap verilmediğini hatırlattı. Göktaş'ın benzer ziyaretlere devam ettiğini söyledi, "yurt dışında Türkiye'de geçirdiğinizden daha fazla zaman geçiriyorsunuz" dedi.

KAMU KAYNAKLARI BAKAN ZİYARETLERİNE GİDİYOR

Soru önergesinde, kamu kaynaklarının önemli bir kısmının bu ziyaretlerde geçtiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın asli görevinin, yetkili olduğu alanda politikaları yürütmek olduğu belirtildi. Yurt dışı ziyaretlerinin amaçları, maliyeti ve hangi ülkelere resmi ziyaret gerçekleştirildiği sorulduğu.