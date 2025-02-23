Türkiye'de 1986'da araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışıldığını anımsatan Uraloğlu, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisinin ise 1994'te kullanılmaya başlandığını söyledi.
Uraloğlu, dönemin Başbakanı Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 31 yıl geçtiğini bildirdi.
"TÜRKİYE 5G TEKNOLOJİSİYLE TANIŞMAYA HAZIRLANIYOR"
Uraloğlu, yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarının 183 MHz'den 549 MHz'ye yükseldiği bilgisini vererek, "Türkiye, aradan geçen 31 yılın ardından 20 Gbps'ye kadar yüksek hızlara ulaşan 5G teknolojisiyle tanışmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.