Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin çocuk ve gençlik istatistiklerini yayımladı. Dünya Nüfus Günü kapsamında hazırlanan 2026 bülteninde açıklanan verilere göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olurken, çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki payındaki düşüş dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre, 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edilirken, Türkiye'nin 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldığı ve dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğu bildirildi.

DÜNYA NÜFUSU KAÇ?

TÜİK, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1989 yılında, dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihinin "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı. Açıklamada, "Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dünya nüfusunun 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında 8 milyara ulaştığı tahmin edilmiştir" denildi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 39,2'Sİ ÜÇ ÜLKEDE YAŞIYOR

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2025 yılı ortasında en fazla nüfusa sahip ülkenin 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan olduğu belirtildi. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülkenin dünya toplam nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturduğu bildirildi.

Türkiye'nin ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldığı ve dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğu açıklandı.

ÇOCUK NÜFUS ORANI YÜZDE 24,8'E GERİLEDİ

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2025 yılında çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkenin yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olduğu, bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali'nin izlediği belirtildi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkenin ise yüzde 12,9 ile Güney Kore olduğu, ardından yüzde 14 ile Japonya ve yüzde 14,4 ile Singapur'un geldiği kaydedildi.

Dünya çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 29,3 olduğu belirtilirken, Türkiye'de çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kaldığı ifade edildi.

AB üyesi 27 ülke karşılaştırmasında ise en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 22,3 ile İrlanda, yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa olduğu aktarıldı. En düşük oranların ise yüzde 14,6 ile İtalya, yüzde 15,5 ile Malta ve yüzde 15,6 ile Portekiz'de görüldüğü belirtilirken, Türkiye'nin yüzde 24,8'lik çocuk nüfus oranının AB üyesi ülkelerin tamamından daha yüksek olduğu bildirildi.

GENÇ NÜFUS DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

2025 yılı itibarıyla genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkenin yüzde 23,3 ile Güney Sudan olduğu, bu ülkeyi yüzde 23,1 ile Suriye ve yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nin izlediği belirtildi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkenin yüzde 8,8 ile Monako olduğu, ardından yüzde 9,1 ile Malta ve yüzde 9,5 ile Almanya'nın geldiği ifade edildi.

Dünya genç nüfus oranının yüzde 15,6 olduğu, Türkiye'nin ise yüzde 14,8 ile bu ortalamanın altında kaldığı açıklandı.

AB ülkeleri arasında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkelerin yüzde 13,5 ile İrlanda, yüzde 12,5 ile Fransa ve yüzde 12 ile Danimarka olduğu belirtildi. En düşük genç nüfus oranlarının ise yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,9 ile Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya'da görüldüğü ifade edildi. Türkiye'nin yüzde 14,8'lik genç nüfus oranının AB ülkelerinin tamamından daha yüksek olduğu bildirildi.

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUS ORANI AB'NİN ALTINDA

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 36 ile Monako olurken, Japonya yüzde 30 ve İtalya yüzde 25,1 ile sıralandı. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise yüzde 1,7 ile Katar, yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 2 ile Zambiya olduğu belirtildi.

Dünya yaşlı nüfus oranının yüzde 10,4 olduğu, Türkiye'nin ise yüzde 11,1 ile dünya ortalamasının hemen üzerinde yer aldığı kaydedildi.

AB ülkeleri arasında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkelerin yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan olduğu belirtilirken, en düşük oranların yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg ve yüzde 16,2 ile İrlanda'da görüldüğü aktarıldı. Türkiye'nin yüzde 11,1'lik yaşlı nüfus oranının AB ülkelerinin tamamından daha düşük olduğu bildirildi.

GÜNEY KORE DOĞURGANLIK HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKE

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 5,94 çocuk ile Çad oldu. Bu ülkeyi 5,91 çocuk ile Somali ve 5,90 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. En düşük toplam doğurganlık hızının ise 0,75 çocuk ile Güney Kore'de görüldüğü, ardından 0,96 çocuk ile Singapur ve 1 çocuk ile Ukrayna'nın geldiği belirtildi.

Dünya ortalamasının 2,24 çocuk olduğu, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının ise 1,42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı ifade edildi.

AB ülkeleri arasında en yüksek toplam doğurganlık hızının 1,74 çocuk ile Bulgaristan'da görüldüğü, Romanya'nın 1,71 ve Fransa'nın 1,64 çocuk ile sıralandığı belirtildi. En düşük doğurganlık hızının ise 1,11 çocuk ile Malta'da olduğu, İtalya'nın 1,21 ve Litvanya'nın 1,22 çocuk ile takip ettiği kaydedildi.

YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,5 yıl, erkeklerde 70,9 yıl ve kadınlarda 76,2 yıl olduğu bildirildi.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkenin 84,7 yıl ile Monako olduğu, San Marino'nun 84,4 yıl, Avustralya, Andorra ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise 82,4 yıl ile sıralandığı belirtildi. En düşük erkek yaşam süresinin ise 53,5 yıl ile Çad'da görüldüğü, Nijerya'nın 54,5 ve Güney Sudan'ın 54,9 yıl ile takip ettiği ifade edildi. Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin 75,5 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu açıklandı.

AB ülkeleri arasında erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkenin 81,9 yıl ile İtalya olduğu, İsveç'in 81,8 ve Malta'nın 81,7 yıl ile takip ettiği belirtildi. En düşük sürenin ise 71,6 yıl ile Litvanya'da görüldüğü kaydedildi.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkenin 88,7 yıl ile Monako olduğu, Japonya'nın 88 ve Güney Kore'nin 87,4 yıl ile sıralandığı bildirildi. En düşük yaşam süresinin ise 55,1 yıl ile Nijerya'da görüldüğü, Çad'ın 57,4 ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin 59,8 yıl ile takip ettiği belirtildi. Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin 80,7 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu ifade edildi.

AB ülkeleri arasında kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkenin 86,6 yıl ile İspanya olduğu, Fransa'nın 86,3 ve İtalya'nın 86 yıl ile takip ettiği kaydedildi. En düşük sürenin ise 79,5 yıl ile Bulgaristan'da görüldüğü, Romanya'nın 79,8 ve Macaristan'ın 80,5 yıl ile sıralandığı belirtildi.