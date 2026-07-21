Çocuklarının eğitim, gelişim ve geleceği için en doğru şehri seçmek isteyen ailelerin yakından takip ettiği veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Beşeri Sermaye Endeksi sonuçlarında, çocuk yetiştirme açısından eğitim ve beşeri sermaye göstergelerinde en düşük performansı sergileyen il Şırnak oldu.

BEŞERİ SERMAYE ENDEKSİNDE SON SIRADA YER ALDI

TÜİK'in 2023 yılına ilişkin il bazlı Beşeri Sermaye Endeksi verilerine göre Şırnak, 0,599 puanla listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada Şırnak'ın ardından Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş geldi. Bu iller, eğitim düzeyi, bilgi birikimi ve beceri göstergeleri bakımından Türkiye ortalamasının gerisinde kalan şehirler arasında gösterildi.

ENDEKS NEDEN ÖNEMLİ?

Beşeri Sermaye Endeksi; bireylerin eğitim seviyesini, sahip oldukları bilgi ve becerileri, üretkenlik potansiyelini ve nitelikli insan kaynağını ölçen önemli göstergeler arasında yer alıyor. Endeks değeri yükseldikçe bir ilin eğitim altyapısı ve insan sermayesi açısından daha güçlü bir yapıya sahip olduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu verilerin yalnızca eğitim politikalarına yön vermekle kalmadığını, aynı zamanda çocuklarını daha iyi eğitim imkanlarına sahip şehirlerde büyütmek isteyen aileler için de önemli bir yol gösterici olduğunu belirtiyor.

ZİRVEDEKİ İL DİKKAT ÇEKTİ

Listenin ilk sırasında ise 0,781 puanla Çanakkale yer aldı. Çanakkale'yi Antalya, Erzincan, Eskişehir ve Rize takip etti. Bu şehirler, beşeri sermaye göstergelerinde Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergileyerek üst sıralarda kendine yer buldu.

AİLELER İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Uzmanlara göre çocukların kaliteli eğitim imkanlarına erişimi, nitelikli insan kaynağıyla bir arada büyümesi ve bilgiye ulaşma fırsatlarının artması, uzun vadede hem bireysel hem de toplumsal gelişime katkı sağlıyor. Bu nedenle Beşeri Sermaye Endeksi, çocuklarının geleceğini planlayan ailelerin değerlendirdiği önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.