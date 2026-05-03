Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan teknoloji devleri, stratejik bir yeniden yapılanma kararıyla güçlerini birleştiriyor. Akıllı telefon dünyasında uzun süredir konuşulan senaryo gerçek oldu ve realme’nin yeniden OPPO çatısı altına dahil edildiği resmen açıklandı.

MARKA İSİMLERİ KORUNUYOR ANCAK YÖNETİM TEK ELDE TOPLANIYOR

Sektörde "OnePlus ve realme tamamen tek bir markaya mı dönüşüyor?" soruları gündeme gelse de mevcut tablo, her iki markanın da kendi isimleriyle yoluna devam edeceğini gösteriyor. Ancak arka planda ürün planlama, pazarlama stratejileri ve yönetim süreçleri OPPO’nun merkezi yapısına taşınıyor.

TÜRKİYE'DEKİ CİHAZLARIN GARANTİSİ NE OLACAK?

Yeni yapılanmanın, özellikle Türkiye gibi her üç markanın da güçlü olduğu pazarlardaki servis, garanti ve satış süreçlerini nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.

MARKALAR FARKLI STRATEJİ İZLEYECEK

Ürün tarafında her ne kadar ortak donanım ve yazılım özellikleri artacak olsa da, markaların piyasadaki karakteristik duruşlarını koruması planlanıyor. OnePlus’ın yüksek performans ve amiral gemisi deneyimine odaklanan yapısı ile realme’nin gençlere yönelik fiyat-performans stratejisi sürdürülecek. OPPO ise ailenin amiral gemisi ve vizyoner markası olarak merkezi konumunu koruyacak.