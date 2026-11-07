Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne yapılan bildirimle duyurulan karar kapsamında, Chery'nin belirli üretim dönemlerine ait 53 bin 882 aracında kontrol ve onarım süreci başlatılıyor.

İncelemelerde, arka aks bağlantı kovanı ile boyuna bağlantı kolu arasındaki kaynak dayanıklılığının yetersiz kaldığı ve zorlu sürüş koşullarında tekerlek kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği tespit edildi.

HANGİ MODELLER VE ÜRETİM TARİHLERİ KAPSAMDA?

Geri çağırma kararı, 6 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında banttan inen belirli Tiggo 5x ve Omoda serisi modelleri içeriyor.

Söz konusu teknik aksaklığın, arka aksın boyuna bağlantı kolu ile kovanı arasındaki kaynak işleminden kaynaklandığı bildirildi. Bildirimde, kaynak noktasının aşırı yük altında ayrılma riski taşıdığı, bunun da doğrudan arka tekerlek stabilitesini bozarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği kaydedildi.

KONTROLLER 27 KASIM'DA BAŞLIYOR

"S2026M0146V" kayıt numarasıyla sisteme işlenen süreç, 27 Kasım itibarıyla resmiyet kazanacak. Yetkili servislerde araçların arka akslarında yer alan üretim tarihi kodları incelenecek.

Kapsama giren 53 bin 882 aracın tamamında parça değişimi yapılmayacak; yalnızca kusurlu üretim partisine ait olduğu saptanan akslar Chery tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecek. Araç sahiplerine bilgilendirmeler kayıtlı posta ve SMS kanalıyla iletilecek.

MALEZYA'DAKİ İNCELEMENİN ARDINDAN KARAR ALINDI

Çin pazarını kapsayan bu karar öncesinde, Malezya'da seyir halindeki bir Omoda 5 modelinin arka aksının yerinden çıkması üzerine resmi soruşturma başlatılmıştı.

Malezya makamlarının tip onayını geçici olarak askıya almasıyla birlikte Chery, ülkede 8 bin 878 araçlık ayrı bir geri çağırma duyurusu yayımlamıştı.

Yaşananların ardından Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue kamuoyundan özür dilemiş, ancak Malezya'daki olay ile Çin'deki son geri çağırmanın aynı üretim partisine ait olup olmadığı resmi olarak teyit edilmemişti.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLARI KAPSIYOR MU?

Mart 2023 itibarıyla Türkiye pazarında satışına başlanan Omoda 5 modellerinin söz konusu karardan etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı.

Çinli denetleyici kurumun yayımladığı metinde Türkiye veya diğer ihraç pazarlarındaki araç adetlerine ya da yerel bir geri çağırma takvimine ilişkin veri yer almadı.

Belirtilen üretim aralığındaki araç sahiplerinin, şasi numaraları üzerinden Chery Türkiye yetkili servisleriyle iletişime geçerek araçlarının durumunu sorgulaması gerekiyor.