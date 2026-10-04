Samsung Galaxy S26 serisinin Türkiye'deki satış fiyatları, küresel çaptaki fiyat güncellemelerinin ardından iki hafta içinde ikinci kez artırıldı. Şubat ayında düzenlenen lansmanın ardından kademeli bir yükseliş trendine giren amiral gemisi akıllı telefon serisi, son güncellemeyle birlikte kullanıcıların karşısına çok daha yüksek etiketlerle çıktı.

Yapılan son zamlarla birlikte serinin üç modelinde de dikkat çekici fiyat değişiklikleri yaşandı. Buna göre, serinin başlangıç modeli olan Galaxy S26'nın fiyatı 9 bin TL artarak 86 bin 999 TL'ye ulaştı. Oransal olarak yüzde 11,54 ile serideki en yüksek artışı yaşayan bu modeli, 6 bin TL'lik zamla fiyatı 103 bin 999 TL'ye çıkan Galaxy S26+ izledi.

Serinin en iddialı ve üst düzey modeli olan Galaxy S26 Ultra ise 13 bin TL'lik artış ve yüzde 10,83'lük oranla 132 bin 999 TL'lik yeni fiyat etiketine kavuştu. Böylece, piyasaya çıkışının üzerinden çok geçmeden arka arkaya gelen zamlar, serinin tüm modellerinin Türkiye pazarındaki maliyetini önemli ölçüde artırmış oldu.