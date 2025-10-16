İspanyol hazır giyim devi Mango, siber saldırıya uğradığını ve milyonlarca müşteriye ait kişisel verilerin çalındığını açıkladı. Mango, müşterilerinin verilerine ‘yetkisiz erişim’ sağlandığını doğruladı. Ne kadar kullanıcının veri ihlalinden etkilendiği tam olarak bilinmese de firma tarafından çalınan bilgilerin detayları kullanıcılar ile paylaşıldı.





Mango çaldırılan kullanıcı verilerinin şunları kapsamadığını belirtti:

- Kredi kartı bilgisi

- Banka kartı bilgisi

- Kimlik

- Pasaport

Açığa çıkan bilgiler şunlarla sınırlı:

-Ad (soyadı bilgisi dahil değil)

-Ülke

-Posta kodu

-E-posta adresi

-Telefon numarası

Mango müşterilerini mail göndererek bilgilendirdi. Mailde şu ifadelere yer verdi:

Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda Mango olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

Mango bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek Mango, Veri Koruma Ajansı'nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.