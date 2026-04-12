Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde standart apartman daireleri için talep edilen yüksek rakamlar, yatırımcıları ve konut alıcılarını yurt dışındaki seçeneklere yöneltiyor. İtalya'nın Castiglion Fiorentino kasabasında satışa çıkarılan 3 katlı müstakil villa, sunduğu geniş arazi ve kullanım alanıyla Türkiye’deki emsal fiyatlı şehir dairelerine karşı bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

4.500 METREKARELİK ARAZİDE GENİŞ KULLANIM ALANI

Satışa konu olan gayrimenkul, 4.500 metrekarelik geniş bir arsa üzerine kurulu bulunuyor. 420 metrekare inşaat ve 411 metrekare net kullanım alanına sahip olan villa, toplam 14 oda ve 2 banyodan oluşuyor. 1980 yılında inşa edilen ve "iyi durumda" olarak nitelendirilen konut; teras, balkon, depo odası ve çift garaj gibi donatıları da bünyesinde barındırıyor. Bireysel ısıtma sistemine sahip olan yapı, hem doğu hem de batı cephesine hakim konumuyla öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DEKİ DAİRE FİYATINA VİLLA SATILIYOR

411 metrekarelik net kullanım alanıyla standart apartman dairelerini geride bırakıyor. 14 odalı dev yapının satış fiyatına; çift garaj, kapalı otopark ve devasa bir arazi de doğrudan dahil edilmiş durumda.

FİYAT DENGESİ YURT DIŞINA KAYDI

İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde merkezi bir lokasyonda 3+1 daire sahibi olmak için gereken bütçe, Avrupa'nın turistik bölgelerinde malikane tipi evlerin kapısını açıyor. 1980 yapımı olmasına rağmen iyi durumda olan ve çift cephe avantajı sunan bu taşınmaz, gayrimenkul yatırımında "lokasyon ve hacim" dengesinin Türkiye aleyhine değiştiğini bir kez daha kanıtlıyor.