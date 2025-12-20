Almanya merkezli hazır giyim markası Eterna, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Yerel mahkeme tarafından kabul edilen başvuru, şirketin yeniden yapılanma sürecine girmesinin önünü açtı.

Yaklaşık 160 yıllık geçmişe sahip olan marka, pandemi sonrası dönemde mali yapısını güçlendirmekte zorlandığını açıkladı.

Şirketten yapılan değerlendirmede, Covid-19 salgınının fiziksel mağaza ağına dayalı perakende modelini derinden sarstığına dikkat çekilirken, zaten kırılgan olan kârlılık yapısının bu süreçte daha da zayıfladığı vurgulandı.

KLAS İ K İ FLAS YER İ NE Ö Z Y Ö NET İ M MODEL İ

Eterna, klasik iflas süreci yerine Almanya’da uygulanan “öz yönetim” modelini tercih etti. Bu kapsamda şirkete dışarıdan bir kayyum atanmayacak; yeniden yapılanma süreci mahkeme gözetiminde mevcut yönetim tarafından yürütülecek.

Bu modelle birlikte alacaklılarla müzakere edilmesi, şirket faaliyetlerinin devam etmesi ve yaklaşık 900 çalışanın mümkün olan en büyük bölümünün istihdamının korunması hedefleniyor.

YEN İ DEN YAPILANMADA Ö NEML İ HAFTALAR

Önümüzdeki haftalarda Eterna’nın atacağı somut adımlar netleşecek. Gündemde; mağaza kapatmaları, maliyet düşürücü önlemler ve yeni bir satış-strateji modeli bulunuyor.

Uzmanlara göre, markanın yüksek bilinirliği doğru bir yeniden yapılanma planıyla avantaja çevrilebilirse, Eterna’nın pazarda kalma şansı hâlâ mevcut.

Ü ST Y Ö NET İ MDE DE ĞİŞİ M D İ KKAT Ç EKT İ

Şirket içindeki yönetim değişiklikleri de süreci zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

Ocak 2025’te göreve başlayan CEO Christian Bregovac’ın kısa süre sonra şirketten ayrılması dikkat çekti. Eterna’nın operasyonel yönetimi şu anda Satış Direktörü Dirk Heper ve Finans Direktörü Herbert Oelke tarafından yürütülüyor.

SEKT Ö RDE İ FLAS DALGASI YAYILIYOR

Sektör analistleri, Eterna’nın yaşadığı krizin tekil bir örnek olmadığını vurguluyor. Fiziksel mağaza satışlarındaki düşüş, online satış kanallarının yükselişi ve daha düşük fiyatlı ürün sunan markaların artan baskısı, hazır giyim sektöründe ciddi yapısal sorunlara yol açıyor.

Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde benzer haberlerin artması sürpriz olmayacak.