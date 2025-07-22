Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal Music Group (UMG), ABD’de halka arz için gizli başvuruda bulunduğunu duyurdu. Halihazırda hisseleri Hollanda'nın Amsterdam Borsası'nda işlem gören şirket, New York'ta ikincil bir halka arz planlıyor.

Universal Music, başvurunun detaylarını henüz kamuoyuna açıklamazken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gizli şekilde sunduğu belgelerle halka arz sürecini resmen başlatmış oldu. Şirketin ABD’deki halka arz kapsamında ne kadar hisse satacağı ya da bu işlemden ne kadar gelir elde etmeyi hedeflediği henüz netlik kazanmadı.

PİYASA DEĞERİ 54 MİLYAR DOLAR

Buna karşın, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu’nun (LSEG) verilerine göre Universal Music'in piyasa değeri, Pazartesi günü Amsterdam Borsası’ndaki kapanış itibarıyla yaklaşık 49,65 milyar euro (yaklaşık 54 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.

Universal Music'in bu adımı, ABD sermaye piyasalarındaki canlılığı değerlendirme stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Analistler, şirketin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak ve Amerikan müzik endüstrisindeki güçlü konumunu pekiştirmek amacıyla bu kararı aldığını belirtiyor.

Universal Music; Taylor Swift, Drake, Billie Eilish ve The Beatles gibi dünyaca ünlü sanatçıların haklarını elinde bulunduruyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin ABD'deki finansal ve stratejik hareket alanının genişlemesi bekleniyor.

Şirket Türkiye'de ise Universal Music Turkey ismiyle faaliyet gösteriyor. En son Sezen Aksu'nun şarkı haklarını 18 milyon dolara satın almıştı.