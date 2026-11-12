Dünyanın en büyük turizm gruplarından TUI ve Polonyalı Enter Air ortaklığıyla 2023 yılında kurulan İrlanda merkezli havayolu şirketi Fly4 Airlines Green, artan jet yakıtı maliyetleri ve mali darboğaz nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Dublin Havalimanı merkezli şirket, geçici tasfiye sürecine girmek üzere İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu ve mahkeme talebi onaylayarak şirketin varlıklarını korumaya aldı.

YAKIT FİYATLARI NEDENİYLE HAVAYOLLARI DEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKİYOR

Küresel ölçekte uçak yakıtı fiyatlarının düşmemesi, 2026 yılının son aylarında Romanya'dan Animawings, Meksika'dan Magnicharters ve İspanya'dan AlbaStar gibi pek çok bölgesel ve tatil havayolunun iflas bayrağı çekmesine yol açmıştı.

Bu zincirin son halkası olan Fly4'un Mali İşler Direktörü Douglas Fay, mahkemeye sunduğu dilekçede 2025 yılında yaşanan yaklaşık 4 milyon avroluk zararın ardından 2026'nın ilk dokuz ayında da 1,1 milyon avro zarar ettiklerini belirtti. Fay, mali tablodaki bu bozulmanın temel nedeni olarak ABD-İran savaşının tetiklediği yüksek yakıt giderlerini gösterdi.

TÜRKİYE'DE DE FALİYET GÖSTERİYORDU

Doğrudan yolcu bileti satmak yerine dünyanın farklı bölgelerindeki tur operatörlerine ve charter şirketlerine uçak kiralama modeliyle çalışan Fly4'un filosundaki dört adet Boeing 737-800 tipi uçağın tamamı Almanya, Belçika ve Türkiye'deki kiralama anlaşmaları kapsamında hizmet veriyordu.

Mahkemenin tasfiye memurları atamasıyla birlikte bu uçakların tamamı yere indirildi ve planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Kararla birlikte şirketin doğrudan bünyesindeki 20 personelin yanı sıra farklı havayolları üzerinden görev yapan yaklaşık 80 kişilik uçuş ekibinin de süreci belirsizliğe girdi.

DOĞRUDAN BİLET SATMIYOR

Doğrudan son tüketiciye bilet satmayan Fly4 Airlines Green, havacılık sektöründe "ACMI" (wet-lease) olarak bilinen ve yoğun sezonlarda ek kapasiteye ihtiyaç duyan havayolu şirketleri ile tur operatörlerine yönelik bir kiralama modeliyle faaliyet gösteriyordu.

Bu sistem kapsamında şirket; uçağı, pilotları, kabin ekibini, bakım hizmetlerini ve sigortasını tek bir paket halinde başka bir havayoluna kiralarken, yakıt ve havalimanı vergileri gibi giderler kiralayan şirket tarafından karşılanıyordu.

Dolayısıyla yolcular biletlerini TUI veya Türkiye'deki diğer turizm ve havayolu şirketlerinden satın alsalar dahi, uçuş günü havalimanına gittiklerinde gövdesinde Fly4 logosu bulunan uçaklarla ve şirketin kendi uçuş ekibiyle seyahat ediyordu.