Araç kiralama pazarında faaliyet yürüten küresel şirket Hertz Global, bir süredir ortaya atılan veri sızıntısı iddialarını doğruladı.



Şirket tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, verilerinin bir tedarikçisiyle ilgili bir ihlalde çalındığı belirtildi. Şirket, söz konusu sızıntıların kişisel verileri etkileyebileceğine dikkat çekerken, bu süreçte bazı müşterilerin iletişim bilgileri, kredi kartı, sürücü belgesi gibi bilgilerinin sızdırılmış olabileceğini açıkladı.





'KİŞİSEL BİLGİLER DOLANDIRICILIK AMACIYLA KULLANILABİLİR'



CNBC-e'de yer alan habere göre şirket, dosya transfer hizmetleri sağlayan bir tedarikçi olan Cleo Communications'ın 2024 Ekim ve Aralık aylarında platformundaki sıfır gün güvenlik açıklarından (zero-day vulnerabilities) yararlanan bilgisayar korsanlarının bazı müşteri bilgilerine erişmiş olabileceğini duyurdu. Hertz, web sitesindeki bir bildirimde, etkilenen verilerin müşterilerin iletişim, kredi kartı ve sürücü ehliyeti bilgilerini içerebileceğini, küçük bir kısmının sosyal güvenlik veya pasaport bilgilerinin de etkilenebileceğini ekledi.

Şirket Reuters'e yaptığı açıklamada, "Adli soruşturmamız, Hertz'in kendi ağının bu olaydan etkilendiğine dair herhangi bir kanıt bulamadı" dedi.

Şirket, kişisel bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kötüye kullanıldığına dair herhangi bir olaydan haberdar olmadığını belirtti.

İşte Hertz'in çalındığını kabul ettiği veriler: Müşteri isimleri, iletişim bilgileri, doğum tarihleri, kredi kartı bilgileri, sürücü ehliyeti bilgileri ve işçi tazminatı talepleriyle ilgili bilgiler. Çok az sayıda kişinin sosyal güvenlik veya diğer devlet kimlik numaraları, pasaport bilgileri, Medicare veya Medicaid kimliği (işçi tazminatı talepleriyle ilişkili) veya araç kazası talepleriyle ilişkili yaralanma ile ilgili bilgileri.





