ABD’de Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) bağlı bilim insanları, Türkiye'de de kullanılan tarım ilacı olan glifosatın kanserojen olabileceğini ifade etti.

Bu durum, 50 yıldır güvenli olarak bilinen ilacın tüketicilerde kanser riskini artırdığı şüphesiyle kurumları harekete geçirdi.

Türkiye'de ruhsatlı olarak satılan böcek ilacı hakkında ABD'de henüz yasal bir değişiklik yapılmadı. Ancak ilacın kanser vakalarıyla olası bağlantısı araştırılıyor.

Çevreciler ve kimyasalın sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen bazı araştırmacılar, söz konusu analizlerin ABD hükümetinin yaklaşımını etkileyebileceğini değerlendiriyor.

DENEKLERDE TÜMÖRE YOL AÇIYOR

EPA, dünyanın en yaygın kullanılan tarım ilacı glifosatın ve Türkiye'de de ruhsatlı olarak sağlanan Roundup ürününün etken maddesi olan glifosatın kansere yol açma ihtimalinin düşük olduğunu uzun yıllardır savunuyordu.

Ancak Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesindeki bilim insanlarının onlarca yıllık kanıtları sistematik biçimde değerlendirdiği iki yeni inceleme farklı sonuçlara ulaştı.

Çalışmalardan biri glifosat bazlı tarım ilacına maruz kalma ile insanlarda kan kanserleri arasında bir ilişki tespit ederken, diğeri glifosatın laboratuvar hayvanlarında çeşitli tümör türlerine yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmanın hakem değerlendirmesi öncesinde çevrim içi olarak yayımlanan analizlerin bilimsel ve siyasi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

EPA, istenmeyen otları öldüren maddenin insan sağlığına yönelik risklerini yeniden değerlendirme sürecinde.

Kurum, gelecek yılın başlarında yeni bir değerlendirme yayımlamayı planlıyor. Söz konusu incelemeler, EPA'nın verdiği son tarihten bir gün önce yayınlandı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ ÖFKELİ

Boise State Üniversitesi Halk ve Toplum Sağlığı Profesörü Cynthia Curl, verdiği bir röportajda gelişmeleri değerlendirdi.

Curl, "Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünün esasen hayvanlarda yeterli kanserojenlik ve insanlarda olası kanıtlar olduğunu gösteren bu makaleleri yayımlaması oldukça etkili" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların, glifosatın kanserojen olup olmadığına dair tartışmaları daha da körüklemesi bekleniyor.

Konu mahkemelerde de yoğun biçimde tartışılmış ve jüriler, tarım ilacına maruz kaldıktan sonra hastalandıklarını iddia eden davacılar lehine kararlar vermişti.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. tarafından desteklenen "Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yap" hareketinin destekçileri ise Beyaz Saray’ın çocuk sağlığına zarar verdiğini savundukları glifosat kullanımına karşı sert önlemler almamasından giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor.

İLAÇ ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Yönetim yetkilileri, tartışmalı kimyasal söz konusu olduğunda bilimin mevcut durumunu değerlendirdiklerini belirtti.

EPA Sözcüsü Jacob Murphy yaptığı açıklamada ajansın incelemeden haberdar olduğunu ve bunu her çalışmayı değerlendirdikleri şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Murphy, "Kayıtlarda mümkün olduğunca fazla yüksek kaliteli araştırma olmasını istiyoruz. İlgili ve kaliteli her çalışma masada yer alır ve bu da bir istisna değil. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığındaki (HHS) meslektaşlarımızla el ele çalışıyoruz" dedi.

Bayer Group bünyesinde yer alan ve grubun ABD’deki glifosat işinden sorumlu olan Ruveon şirketi ise çalışmaların bulgularını incelediklerini duyurdu.

Şirket, herbisitin "50 yıldır güvenli bir şekilde kullanıldığını ve türünün en kapsamlı şekilde incelenen ürünleri arasında yer aldığını" savundu.

Ruveon Sözcüsü Meghan McCormick yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: